АМКУ закрив справу проти ПриватБанку на ринку еквайрингових послуг Сьогодні 16:13 — Фондовий ринок

АМКУ закрив справу проти ПриватБанку на ринку еквайрингових послуг

Антимонопольний комітет України закрив справу проти державного ПриватБанку, розпочату у 2021 році в межах детального дослідження ринку послуг торгового еквайрингу, через відсутність порушень, хоча й встановив монопольне становище ПриватБанку на цьому ринку та визнав його ринкову владу.

«Відповідно до статті 49 закону „Про захист економічної конкуренції“ розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо не доведено вчинення порушення», — зазначається у рішенні АМКУ, яке оприлюднене на його сайті у середу.

Згідно з ним, після ретельного вивчення обставин справи встановлено, що застосування ПриватБанком єдиної плати за торговий еквайринг для внутрішньобанківських та міжбанківських платіжних операцій не суперечить законодавству та обґрунтовується специфікою функціонування двох суміжних ринків — ринку емісії електронних платіжних засобів і ринку послуг торгового еквайрингу.

Відповідно до чинного законодавства банки-еквайри включають комісію інтерчейндж до плати за еквайринг у розмірі, визначеному міжнародними платіжними системами (МПС) Visa та MasterCard. За своєю суттю, визначеною правилами МПС, інтерчейндж є комісією, дохід від якої спрямовується на розвиток культури безготівкових платежів. Отримані кошти стимулюють банки збільшувати випуск карток, пропонувати кешбеки та акційні програми, а також впроваджувати інновації.

«Ми вітаємо рішення АМКУ у справі, яка тривала понад чотири роки, і вважаємо його важливим сигналом для ринку, де здорова конкуренція сприяє інноваціям», — прокоментував закриття справи член правління ПриватБанку з питань корпоративного та малого і середнього бізнесу Євген Заіграєв.

АМКУ зазначив, що ПриватБанк підвищував та утримував ціни на рівні, що перевищує рівень суб’єктів господарювання (банків-еквайрів), які зазнають від нього значної конкуренції, з нарощуванням обсягів продажів та частки на ринку, що доводить його ринкову владу.

В рішенні із посиланням на дані НБУ сказано, що частка ПриватБанку на ринку еквайрінгу з 2018 року по 2024 рік зросла з 62% до 64% з невеликим зниженням до 59% у 2021 році. При цьому частка Ощадбанку , який йде другим, за цей час зменшилася з 16,5% до 16,1%, а Райффайзен Банку, який йде третім, — з 9,2% до 6,6%.

Кількість POS-терміналів банку з 2018 року по 2024 рік зросла зі 170,54 тис. до 316,08 тис.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.