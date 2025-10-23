lifecell міняє тарифні плани з листопада: що зміниться
Компанія ТОВ «лайфселл», що надає електронні комунікаційні послуги під торговельною маркою lifecell повідомляє про зміни в умовах надання послуг в деяких тарифних планах.
Про це сказано в повідомленні компанії.
Що зміниться
Починаючи з 1 листопада 2025 року тарифні плани «VIP ULTRA» післяоплата, «SMS Світ», «Партнер 190» «Партнер 250», «Бізнес Старт», «Бізнес Старт» післяоплата, «Бізнес Свобода», «Бізнес Свобода» післяоплата, «Бізнес Преміум», «Бізнес Преміум», «Бізнес плюс 169», «Бізнес плюс 169» післяоплата та продовження обслуговування корпоративних абонентів будуть закриті.
Обслуговування абонентів вищезазначених тарифних планів буде продовжено на умовах та тарифах згідно Таблиці № 1.
Змінюється вартість пакету послуг, пакет послуг та назва тарифних планів згідно таблиці, наведеної нижче:
Детальніше дивіться за посиланням.
Раніше ми писали, що lifecell запровадив технологію Number Sharing, що дозволяє використовувати один номер і тарифний план одночасно на смартфоні та смартгодиннику з підтримкою eSIM — без потреби у Bluetooth-з'єднанні або фізичній наявності телефона поруч.
