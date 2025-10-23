0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Британія зняла санкції з дочірніх компаній «Роснафти»

Фондовий ринок
43
Британія видала спеціальну ліцензію, що дозволяє компаніям працювати з двома німецькими дочірніми фірмами російського нафтового гіганта «Роснафти», що перебуває під санкційним контролем німецької держави.

Ліцензія діятиме до березня 2026 року

Про це повідомляє РБК-Україна.
Минулого тижня уряд Британії оголосив про нові санкції проти «Роснафти» та «Лукойлу», двох найбільших російських нафтових компаній, звинувативши їх у сприянні фінансуванню вторгнення кремля в Україну.
І тепер Британія заявила, що дозволяє фірмам та банкам продовжувати співпрацю з Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH, які перебувають під контролем німецької держави, до березня наступного року.

Контроль Німеччини над активами «Роснафти»

Берлін взяв на себе управління нафтопереробними заводами після вторгнення росії через юридичну угоду, яка називається «опікунство», і яку необхідно поновлювати кожні шість місяців. Німеччина вперше запровадила опіку у вересні 2022 року.
Опікунство дозволяє уряду Німеччини керувати частками «Роснафти» в ключових нафтопереробних заводах, включаючи PCK Schwedt, MiRo та Bayernoil.
Нагадаємо, у вересні Велика Британія оголосила про введення нових санкцій проти російського тіньового флоту та низки фізичних і юридичних осіб, що підтримують воєнну машину рф. За даними британського уряду, обмежувальні заходи вживаються на тлі «російських авіаударів, які порушили повітряний простір НАТО в Польщі та пошкодили будівлю Кабінету міністрів у Києві».
За матеріалами:
РБК-Україна
Санкції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems