Британія зняла санкції з дочірніх компаній «Роснафти»

Британія видала спеціальну ліцензію, що дозволяє компаніям працювати з двома німецькими дочірніми фірмами російського нафтового гіганта «Роснафти», що перебуває під санкційним контролем німецької держави.

Ліцензія діятиме до березня 2026 року

Про це повідомляє РБК-Україна.

Минулого тижня уряд Британії оголосив про нові санкції проти «Роснафти» та «Лукойлу», двох найбільших російських нафтових компаній, звинувативши їх у сприянні фінансуванню вторгнення кремля в Україну.

І тепер Британія заявила, що дозволяє фірмам та банкам продовжувати співпрацю з Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH, які перебувають під контролем німецької держави, до березня наступного року.

Контроль Німеччини над активами «Роснафти»

Берлін взяв на себе управління нафтопереробними заводами після вторгнення росії через юридичну угоду, яка називається «опікунство», і яку необхідно поновлювати кожні шість місяців. Німеччина вперше запровадила опіку у вересні 2022 року.

Опікунство дозволяє уряду Німеччини керувати частками «Роснафти» в ключових нафтопереробних заводах, включаючи PCK Schwedt, MiRo та Bayernoil.

Нагадаємо, у вересні Велика Британія оголосила про введення нових санкцій проти російського тіньового флоту та низки фізичних і юридичних осіб, що підтримують воєнну машину рф. За даними британського уряду, обмежувальні заходи вживаються на тлі «російських авіаударів, які порушили повітряний простір НАТО в Польщі та пошкодили будівлю Кабінету міністрів у Києві».

