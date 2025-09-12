Велика Британія ввела нові санкції проти російського тіньового флоту Сьогодні 17:21

Велика Британія ввела нові санкції проти російського тіньового флоту

Велика Британія оголосила про введення нових санкцій проти російського тіньового флоту та низки фізичних і юридичних осіб, що підтримують воєнну машину рф.

Про це повідомляє уряд Сполученого Королівства.

За даними британського уряду, обмежувальні заходи вживаються на тлі «російських авіаударів, які порушили повітряний простір НАТО в Польщі та пошкодили будівлю Кабінету міністрів у Києві».

Що передбачають санкції

Нові заходи передбачають обмеження для 70 суден російського тіньового флоту. Наразі Велика Британія санкціонує більше нафтових танкерів, ніж будь-яка інша країна.

Крім того, під обмеження потрапили 30 компаній та фізичних осіб, які постачають електроніку, хімікати та вибухові речовини для російської армії. Серед них:

китайська Shenzhen Blue Hat International Trade Co., Ltd. та два її російських співвласники, Олена та Олексій Маліцькі;

турецька Mastel Makina Ithalat Ihracat Limited Sirketi та її генеральний директор Шанлік Шукуров.

Вказана електроніка використовується у російських ракетах «Іскандер», «Х-101» та дронах.

«Кількість російських дронів і ракет, випущених проти України — 6500 лише в липні — зараз удесятеро перевищує рівень рік тому. 100 санкцій ще більше посилюють економічний тиск на росію, оскільки путін продовжує війну, тероризуючи українців ракетами і дронами та вбиваючи цивільних осіб», — заявили у британському уряді.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень РНБО щодо нових санкцій. Вони узгоджені з Великою Британією та спрямовані проти осіб і компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс росії, її тіньовий флот та енергетичний сектор.

