Як змінився офіційний курс гривні в листопаді — огляд НБУ
Ситуація на валютному ринку у листопаді залишалася стабільною. Чистий попит на безготівкову та готівкову іноземну валюту майже не змінився порівняно з жовтнем.
Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку за листопад.
Обсяг чистого продажу валюти Національним банком у листопаді був близьким до показників попереднього місяця.
Динаміка курсу гривні
Середній офіційний курс гривні до долара послабився на 1.1%. Послаблення щодо євро становило 0.4%.
Різниця між готівковим курсом продажу долара та офіційним курсом залишалася низькою. Вона не перевищувала 0.6%, а середнє значення у листопаді становило 0.4%.
Попит на гривневі інструменти
«Збереження відносно жорстких монетарних умов забезпечувало привабливість гривневих активів», — сказано в огляді.
Так, у листопаді обсяг гривневих депозитів населення на строк понад три місяці збільшився на 3,8 млрд грн. Портфель гривневих ОВДП зріс на 3,2 млрд грн.
Частка строкових депозитів населення залишалася стабільною протягом останніх місяців. Вона становила близько 34%. Номінальна дохідність гривневих інструментів у листопаді майже не змінилася порівняно з попередніми місяцями.
Невеликі коливання середньозважених процентних ставок були пов’язані переважно зі змінами у структурі інструментів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Bloomberg писав, що аналітики попереджають про можливий «потрійний удар» по долару найближчими тижнями. Це може посилити сезонне послаблення американської валюти наприкінці року.
