Як змінився офіційний курс гривні в листопаді — огляд НБУ

Як змінився офіційний курс гривні в листопаді — огляд НБУ
Ситуація на валютному ринку у листопаді залишалася стабільною. Чистий попит на безготівкову та готівкову іноземну валюту майже не змінився порівняно з жовтнем.
Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку за листопад.
Обсяг чистого продажу валюти Національним банком у листопаді був близьким до показників попереднього місяця.

Динаміка курсу гривні

Середній офіційний курс гривні до долара послабився на 1.1%. Послаблення щодо євро становило 0.4%.
Різниця між готівковим курсом продажу долара та офіційним курсом залишалася низькою. Вона не перевищувала 0.6%, а середнє значення у листопаді становило 0.4%.
Графіки: НБУ
Графіки: НБУ

Попит на гривневі інструменти

«Збереження відносно жорстких монетарних умов забезпечувало привабливість гривневих активів», — сказано в огляді.
Так, у листопаді обсяг гривневих депозитів населення на строк понад три місяці збільшився на 3,8 млрд грн. Портфель гривневих ОВДП зріс на 3,2 млрд грн.
Графіки: НБУ
Графіки: НБУ
Частка строкових депозитів населення залишалася стабільною протягом останніх місяців. Вона становила близько 34%. Номінальна дохідність гривневих інструментів у листопаді майже не змінилася порівняно з попередніми місяцями.
Невеликі коливання середньозважених процентних ставок були пов’язані переважно зі змінами у структурі інструментів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Bloomberg писав, що аналітики попереджають про можливий «потрійний удар» по долару найближчими тижнями. Це може посилити сезонне послаблення американської валюти наприкінці року.
Альона Лістунова
За матеріалами:
Finance.ua
Валюта
