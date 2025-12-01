Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 12:00 — Валюта

За період 24−28 листопада офіційний курс гривні до долара пройшов у межах відносно вузької волатильності, демонструючи короткі коливання без різкої тенденції.

Загалом за тиждень відбулося незначне загальне укріплення гривні за період — 0,18% від початкового рівня.

Про це Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Офіційний курс Національного банку був таким:

24 листопада — 42,2672 грн/$;

25 листопада — 42,3713грн/$;

26 листопада — 42,4015 грн/$;

27 листопада — 42,2987 грн/$;

28 листопада — 42,1928 грн/$.

Готівковий курс

Середні значення купівлі-продаж у понеділок та вівторок минулого тижня були на рівні 42,07/42,65 грн/$, починаючи з середи курси почали знижуватися та становили 42,01/42,56 грн/$. У четвер рівень купівлі вперше за тиждень опустився нижче позначки 42 грн/$ і середні курси складали 41,97/42,50 грн/$. Такі самі курси були і у п`ятницю. Тож у другій половині тижня ринок показав помірну корекцію — курси поступово знижувалися й наприкінці тижня утрималися на новому, трохи нижчому рівні.

Курс на міжбанку

Тиждень на міжбанківському ринку пройшов у форматі коротких внутрішньоденних коливань.

На старті робочого тижня, у понеділок 24 листопада, ринок відкрився на рівні 42,2650 грн/$ і завершив день з помітним знеціненням гривні — 42,47 грн/$ (мінімум дня — 42,25 грн/$, максимум — 42,4975 грн/$).

У вівторок після початкового рівня 42,45 грн/$ курс відкотився і закрився на 42,26 грн/$, що свідчить про вирівнювання попиту й пропозиції впродовж сесії.

Середа пройшла відносно спокійно — старт 42,30 грн/$, закриття 42,27 грн/$, денний діапазон обмежився 42,25−42,32 грн/$.

У четвер гривня дещо укріпилася: відкриття 42,28 грн/$, закриття 42,24 грн/$, при цьому мінімум дня опускався до 42,13 грн/$, максимум — до 42,30 грн/$.

Остання п’ятниця листопада почалася і завершилася на рівнях близьких до попередньої п’ятниці — приблизно 42,21 грн/$ на відкритті і 42,24 грн/$ на закритті (для порівняння: ранковий/вечірній курс 21 листопада — 42,20 / 42,25 грн/$).

Протягом тижня поєднувалися різкі внутрішньоденні рухи і швидкі корекції фіксували діапазон між максимумом 42,4975 грн/$ і мінімумом 42,13 грн/$ приблизно 36 копійок. Проте чиста зміна від відкриття понеділка до закриття п’ятниці виявилась набагато меншою — 2 копійки, або приблизно 0,06%, тобто фактично тижневий баланс — практично без змін.

Обсяг валютних інтервенцій в останній тиждень листопада був не рекордним, але помітно вищим, ніж в останні місяці — за інформацією регулятора їх обсяг склав $963,29 млн за період 24−28 листопада. Востаннє цифру $900 млн ($906,60 млн) було перевищено в липні цього року. Щоправда, регулятор відкупив $1 млн.

«Така активізація регулятора свідчить про те, що напруга на валютному ринку була відчутною: у кінці місяця традиційно зростає обсяг корпоративних розрахунків, зокрема імпортних платежів і виплат за зовнішніми зобов’язаннями, що формує тимчасовий піковий попит на валюту», — зазначає Золотько.

Одночасно нерівномірність експортних надходжень та коливання цін на товари зменшують природну пропозицію валюти, а поведінка учасників ринку підвищує волатильність, від якої регулятор прагне захистити ринкові очікування. Зовнішні фактори і геополітичні ризики можуть швидко посилити тиск на курс, змушуючи Нацбанк втручатися, щоб згладити коливання і підтримати стабільність. У підсумку поточний обсяг інтервенцій показує швидку, але поки що ситуативну реакцію регулятора на підвищений попит.

Прогноз курсу на тиждень

У перший тиждень зими ринок, імовірно, залишиться відносно врівноваженим, але з помітною прихованою нерівністю — тобто базова тенденція буде до стабілізації, тоді як короткострокові імпульси можуть спричиняти тимчасові коливання в один або інший бік. Це відображає баланс між потужним інструментом регулятора, який готовий згладжувати пікові сплески попиту, та низкою факторів, що створюють тиск на курс.

Золотько зазначає, що ринок чутливий до новин і очікувань учасників, тому можлива як і помірна стабільність за умови збереження зовнішніх надходжень і достатнього обсягу інтервенцій регулятора, так і тимчасове ослаблення під впливом сезонних платежів, коливань експорту та геополітичних ризиків, якщо один або кілька джерел пропозиції валюти зменшаться.

На думку експертки, серед ключових факторів, які формуватимуть курс у перший тиждень зими, є позиція регулятора — якщо інтервенції будуть активними, це пом’якшить рухи й дасть ринку час на перестановку. Крім того, тимчасово підвищують попит на валюту сезонні корпоративні та бюджетні платежі наприкінці місяця, динаміка експортних надходжень і ціни на товари, від яких залежить природне надходження валютної пропозиції.

«Традиційно останнім часом глобальні курсові тренди, обсяги фінансової допомоги та геополітичні загрози можуть різко змінювати настрої на ринку. Іноді не надто значні новини можуть підсилити очікування та спричинити помітні рухи, навіть якщо фундаментально нічого не змінилося», — каже банкірка.

