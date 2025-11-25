У Нацбанку назвали умови для запровадження євро в Україні Сьогодні 11:08 — Валюта

Перший заступник Голови Національного банку України Сергій Ніколайчук Центру економічної стратегії та Громадського радіо «Що з економікою?» розповів, чи стане євро національною валютою в Україні після вступу нашої держави до Європейського Союзу. За його словами, на першому етапі цього не станеться.

Позиція НБУ щодо переходу на євро

«На першому етапі — ні. Але ми приймемо на себе зобовʼязання перейти на євро, коли для цього будуть відповідні умови, коли наша конвергенція до показників ЄС за багатьма параметрами досягне певного рівня, і ми зможемо отримати від Європейського центрального банку це погодження», — заявив Ніколайчук.

Але, він наголосив, що це справа точно не найближчих років.

Він зазначив, що цього не варто очікувати у найближчі роки, зокрема до 2030 року. На сьогодні залишається низка відкритих питань щодо того, скільки часу триватиме перший етап інтеграції.

«Багато країн розтягують цей перший етап на достатньо тривалий період», — додав він.

Нагадаємо, раніше голова Національного банку Андрій Пишний заявляв , що Україна починає розглядати відхід від долара США та можливість тіснішої прив’язки своєї валюти до євро на тлі розколу світової торгівлі та зростаючих зв’язків з Європою. Як повідомив Пишний, операції з доларом США продовжують домінувати в усіх сегментах валютного ринку, але частка операцій, деномінованих у євро, зростає в більшості сегментів, хоча «поки що помірно».

Натомість голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що про введення євро в обіг в Україні можна говорити не раніше 2035 року.

Ніколайчук раніше вже заявляв , що після набуття Україною членства в Європейському Союзі Національний банк повинен буде змінити курсоутворювальну валюту — з долара на євро. Також Ніколайчук додав, що протягом наступних 10−15 років НБУ буде оцінювати, наскільки Україна готова відмовитися від гривні на користь євро.

Виконавчий директор МВФ і колишній голова Банку Литви Вітас Васіляускас наголошував , що Україна має адаптувати свою правову систему з європейською, адже вступ до ЄС передбачає перехід на євро.

