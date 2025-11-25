У Нацбанку назвали умови для запровадження євро в Україні
Перший заступник Голови Національного банку України Сергій Ніколайчук Центру економічної стратегії та Громадського радіо «Що з економікою?» розповів, чи стане євро національною валютою в Україні після вступу нашої держави до Європейського Союзу. За його словами, на першому етапі цього не станеться.
Позиція НБУ щодо переходу на євро
«На першому етапі — ні. Але ми приймемо на себе зобовʼязання перейти на євро, коли для цього будуть відповідні умови, коли наша конвергенція до показників ЄС за багатьма параметрами досягне певного рівня, і ми зможемо отримати від Європейського центрального банку це погодження», — заявив Ніколайчук.
Але, він наголосив, що це справа точно не найближчих років.
Він зазначив, що цього не варто очікувати у найближчі роки, зокрема до 2030 року. На сьогодні залишається низка відкритих питань щодо того, скільки часу триватиме перший етап інтеграції.
«Багато країн розтягують цей перший етап на достатньо тривалий період», — додав він.
Нагадаємо, раніше голова Національного банку Андрій Пишний заявляв, що Україна починає розглядати відхід від долара США та можливість тіснішої прив’язки своєї валюти до євро на тлі розколу світової торгівлі та зростаючих зв’язків з Європою. Як повідомив Пишний, операції з доларом США продовжують домінувати в усіх сегментах валютного ринку, але частка операцій, деномінованих у євро, зростає в більшості сегментів, хоча «поки що помірно».
Натомість голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що про введення євро в обіг в Україні можна говорити не раніше 2035 року.
Ніколайчук раніше вже заявляв, що після набуття Україною членства в Європейському Союзі Національний банк повинен буде змінити курсоутворювальну валюту — з долара на євро. Також Ніколайчук додав, що протягом наступних 10−15 років НБУ буде оцінювати, наскільки Україна готова відмовитися від гривні на користь євро.
Виконавчий директор МВФ і колишній голова Банку Литви Вітас Васіляускас наголошував, що Україна має адаптувати свою правову систему з європейською, адже вступ до ЄС передбачає перехід на євро.
