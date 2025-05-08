Перехід від долара до євро: Пишний розказав деталі — Reuters Сьогодні 11:00 — Валюта

Перехід від долара до євро: Пишний розказав деталі — Reuters

Україна починає розглядати відхід від долара США та можливість тіснішої прив’язки своєї валюти до євро на тлі розколу світової торгівлі та зростаючих зв’язків з Європою.

Про це заявив голова Центрального банку Андрій Пишний в коментарі для Reuters

Як пише видання, потенційне вступ до Європейського Союзу, «посилення ролі ЄС у забезпеченні нашої обороноздатності, більша волатильність на світових ринках та ймовірність фрагментації світової торгівлі» змушують центральний банк переглянути питання про те, чи має євро бути референтною валютою для української гривні замість долара, сказав Пишний у своєму електронному листі.

«Ця робота складна і вимагає високоякісної, різнобічної підготовки», — додав Пишний у коментарі щодо можливої ​​зміни.

Долар домінує в міжнародній торгівлі та становить більшість світових резервів. Провідні економіки, включаючи Саудівську Аравію та Гонконг, прив’язують свої валюти до долара.

Але за президентства Дональда Трампа США розв’язали торговельну війну, запровадивши, можливо, найвищі тарифи за століття, що спонукало деяких спостерігачів поставити під сумнів майбутню роль долара як світової резервної валюти.

Європейські лідери, зокрема з ЄС, пообіцяли зміцнити армію України, щоб гарантувати, що вона стане наріжним каменем майбутньої безпеки в Україні.

Долар vs євро

З моменту повернення Трампа до Білого дому долар США впав більш ніж на 9% відносно кошика основних валют, оскільки інвестори відмовляються володіти активами США.

Деякі експерти застерігають від пов’язування долара з його статусом резервної валюти. Однак історично доларові активи були пов’язані з альянсами безпеки та військовими зв’язками.

Як повідомив Пишний, операції з доларом США продовжують домінувати в усіх сегментах валютного ринку, але частка операцій, деномінованих у євро, зростає в більшості сегментів, хоча «поки що помірно».

Він нагадав, що Україна запровадила гривню в 1996 році, і протягом десятиліть вона використовувала долар як опорну валюту.

Відразу після вторгнення росії в лютому 2022 року центральний банк запровадив контроль за рухом капіталу та прив’язав гривню до офіційного курсу близько 29 за долар США. Пізніше Україна була змушена девальвувати гривню через накопичення фіскальних дисбалансів.

У жовтні 2023 року НБУ перейшов від жорсткої прив’язки до режиму керованого обмінного курсу, який використовує долар США як орієнтир — показник для вимірювання валютних інтервенцій та згладжування коливань обмінного курсу.

Як сказав Пишний, відродження інвестиційної та споживчої активності завдяки тіснішим зв’язкам з Європою та нормалізації економіки дещо сприятиме економічному зростанню протягом наступних двох років до 3,7−3,9%, хоча значна частина економічної траєкторії залежить від розвитку конфлікту.

Україна покладається на зовнішнє фінансування воєнних потреб. Пишний сказав, що очікує 55 мільярдів доларів цього року, які не лише покриють дефіцит бюджету, але й будуть використані для створення резерву державних фінансів на наступні роки, коли обсяги допомоги, ймовірно, почнуть скорочуватися.

«Ми прогнозуємо, що Україна отримає близько 17 мільярдів доларів у 2026 році та 15 мільярдів доларів у 2027 році», — сказав Пишний.

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