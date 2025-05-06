НБУ не допускає ослаблення гривні: в ICU розповіли, що відбувається на валютному ринку — Finance.ua

НБУ не допускає ослаблення гривні: в ICU розповіли, що відбувається на валютному ринку Сьогодні 15:00 — Валюта

НБУ не допускає ослаблення гривні: в ICU розповіли, що відбувається на валютному ринку

Національний банк України за минулий тиждень суттєво збільшив обсяги валютних інтервенцій — на 20% у порівнянні з попереднім тижнем, до $743 млн, що сприяло збереженню відносної стабільності курсу гривні до долара США.

Про це свідчить аналітичний тижневик інвесткомпанії ICU.

Згідно з даними, попри активні інтервенції, Нацбанк спочатку зміцнив гривню до 41,47 грн/$, однак до кінця тижня курс повернувся до рівня 41,71 грн/$, що майже відповідає показникам попередньої п’ятниці.

Протягом чотирьох робочих днів минулого тижня обсяги валютних операцій помітно зросли. Чиста купівля валюти сягнула $487 млн, що на 40% більше, ніж за аналогічний період тижнем раніше. Зростання зафіксовано як на міжбанківському ринку, так і в роздрібному сегменті.

Інфографіка: ICU

У компанії ICU відзначають, що завершення місяця та податковий період мали лише короткочасний позитивний вплив на пропозицію валюти, зокрема у вівторок. В інші дні спостерігався стійкий дефіцит валюти, який був вищим за середній показник квітня та перевищував середньоденний дефіцит з початку року.

У роздрібному сегменті ринку попит з боку населення також зріс, зокрема завдяки оновленню щомісячних лімітів на онлайн-купівлю валюти.

Нагадаємо, в ICU переглянули прогноз курсу наприкінці року до 43.5 грн/$ порівняно з попереднім прогнозом 45.7 грн/$.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, глава правління Глобус банку Сергій Мамедов повідомляв , що в травні ситуація на валютному ринку України залежатиме від низки прямих та опосередкованих економічних, геополітичних і воєнних факторів. Очікується, що курс долара протягом останнього місяця весни залишатиметься досить стабільним. Ймовірно, основні коливання відбуватимуться на рівні 41,6−41,8 грн за $1.

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