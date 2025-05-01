Курс долара у травні 2025 року: які фактори впливатимуть на валютний ринок — Finance.ua

Курс долара у травні 2025 року: які фактори впливатимуть на валютний ринок Сьогодні 17:04 — Валюта

Курс долара у травні 2025 року: які фактори впливатимуть на валютний ринок

У травні ситуація на валютному ринку України залежатиме від низки прямих та опосередкованих економічних, геополітичних і воєнних факторів. Очікується, що курс долара протягом останнього місяця весни залишатиметься досить стабільним. Ймовірно, основні коливання відбуватимуться на рівні 41,6−41,8 грн за $1.

Про це віцепрезидент Асоціації українських банків, глава правління Глобус банку Сергій Мамедов розповів у коментарі Факти ICTV.

Ситуація на валютному ринку

Поточні курси та курсову стратегію визначатиме Національний банк України як основний гравець на ринку, розповів Сергій Мамедов.

Він нагадав, що з грудня до березня регулятор тричі збільшував облікову ставку з 13% до 15,5%. Головна мета цих монетарних змін полягала в «притишенні» зростання споживчих цін та зміцненні гривні.

На квітневому засіданні Монетарного комітету Нацбанк залишив розмір облікової ставки на рівні 15,5%, що може бути свідченням ефективності попередніх коригувань, припустив віцепрезидент Асоціації українських банків.

«Тобто облікова ставка на рівні 15,5% наразі відповідає ринковим обставинам і найближчі місяці залишиться сталою», — сказав він.

Якою буде інфляція

Очікується, що у травні інфляція буде на рівні 1−1,5% (до 15% рік до року), зазначив глава правління Глобус банку.

«Можна сказати, що наступного місяця настане інфляційна кульмінація, і надалі вона може знижуватися», — стверджує Сергій Мамедов.

Також важливим для валютного ринку стане дія режиму «керованої гнучкості», який фактично унеможливлює різкі валютні зміни. Натомість регулятор матиме змогу через механізм валютних інтервенцій коригувати співвідношення попиту та пропозиції, звернув увагу він.

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Ще одним важливим економічним чинником, що може позначитися на валютному ринку, є наближення часу «Ч» для економічного «безвізу» для українського експорту в країни ЄС.

Мамедов нагадав, що в червні дія безвізу буде скасована, що може вплинути на загальний рівень валютного виторгу, який формує міжнародні резерви України. Джерело валютних інтервенцій — це якраз міжнародні резерви країни.

Які фактори впливатимуть на курс

Звісно, не можна оминути загальну міжнародну економічну ситуацію. Проте, на думку Мамедова, зниження курсу долара у світі не відіб’ється на вартості цієї валюти в Україні.

По-перше, як він зазначив, в умовах війни український валютний ринок частково регулюється Нацбанком, завдяки цьому ринок перебуває під захистом від небажаних курсових катаклізмів. По-друге, український бюджет прямо прив’язаний до курсу долара. По-третє, понад 60% всіх експортно-імпортних операцій здійснюється в американській валюті, додав експерт.

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Водночас курс євро формуватиметься переважно на основі світових торгів пари долар/євро. Інакше кажучи, вартість європейської валюти буде співмірною світовим курсам цієї валюти порівняно з курсом долара, сказав Мамедов.

Яким буде курс долара у травні

У травні на валютний ринок опосередковано можуть вплинути подальші спроби знайти дієвий механізм завершення війни, економічні наслідки ворожих ракетних і дронових атак, можливе підписання «ресурсної» угоди зі США, загальна ситуація на фронті, рівень отримуваної воєнно-технічної допомоги, а також суспільні настрої.

Однак ці чинники є опосередкованими, вважає Мамедов, тому навряд чи вони діятимуть окремо від суто економічних.

«Ми очікуємо, що курс долара протягом травня залишатиметься досить стабільним. Натомість курс євро залежатиме від світових курсів цієї валюти у зв’язці з доларом. Ми припускаємо, що наприкінці травня офіційний курс долара максимально може бути 41,8−42 грн. Однак цілком ймовірно, що основні коливання відбуватимуться в „коридорі“ 41,6−41,8 грн за $1», — резюмував Сергій Мамедов.

ICTV За матеріалами:

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