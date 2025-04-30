Яким може бути курс долара в травні — думка експерта — Finance.ua
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Яким може бути курс долара в травні — думка експерта

Валюта
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Яким може бути курс долара в травні — думка експерта
Яким може бути курс долара в травні — думка експерта
У травні ситуація на валютному ринку України залежатиме передусім від економічних чинників. Курс долара може зрости.
Про це сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.
Серед чинників банкір назвав очікуване червневе скасування більшості економічних преференцій ЄС для українських товарів. Крім того, важливим стане пік зростання споживчих цін.
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«Ми припускаємо, що у травні вони можуть зрости в межах 1,5%. Відтак цілком можливо, що НБУ вживатиме заходів для підтримки національної валюти», — сказав він.
За його словами, не слід також відкидати вплив можливого підписання ресурсної угоди із США. Хоча досі це документ є вельми контроверсійним і малозрозумілим, адже в ньому, щонайменше не передбачені безпекові гарантії.
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«Як і у квітні, вагомим стане непрямий фактор — можливе припинення / призупинення війни. Дуже великі сподівання суспільства, підігріті маніпуляційними новинами, можуть негативно позначитися на суспільних настроях. Розуміємо, що українці через війну є досить вразливими до всіляких інформаційних провокацій», — додав банкір.
Щодо курсових змін, то вони будуть помітними, однак не надто сенсаційними. Для прикладу: торік найбільш активні курсові зміни у 2024 році відбувалися саме на весні. Сукупно у квітні-травні курс долара зріс з 39 гривень до 40,5 гривень — на більш як 3,8%. Цілком можливо, що у другій половині травня офіційний курс долара може зрости в середньому на 1%, а за підсумками місяця офіційний курс буде на рівні 41,6−42 грн /долар.
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«Таким чином, травень може стати дуже важливим місяцем для валютного ринку: з одного боку, це кульмінаційний місяць для споживчих цін, а з іншого, — можуть суттєво змінитися умови для українських виробників, що експортують свою продукцію до ЄС. Також до цих економічних пунктів варто додати фактор „воєнної“ невизначеності. Однак у регулятора вдосталь важелів, щоб втримати ситуацію на прийнятному рівні та убезпечити валютний ринок від стрімких змін», — констатував Лєсовий.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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