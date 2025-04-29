Яким буде курс цього тижня — думка експерта (відео) Сьогодні 10:04 — Валюта

Яким буде курс цього тижня — думка експерта (відео), www.freepik.com

З огляду на підвищений попит на валюту, цього тижня Нацбанку доведеться практично щодня продавати долар на міжбанку, щоб підтримати курс гривні . За моїми прогнозами, для цього йому доведеться витратити цими днями від $450 млн до $750 млн.

Про це йдеться в прогнозі експерта Олексія Козирєва.

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Крім того, найімовірніше, НБУ знову періодично проводитиме адресні продажі долара окремим найбільшим клієнтам-держкомпаніям оборонного сектору, енергетики, критичної інфраструктури тощо, аби їхні операції «не розгойдували» решту міжбанку.

Причому через зовнішню світову турбулентність курсу долара головними завданнями інтервенцій Нацбанку на торгах знову буде не лише закриття дефіциту валюти на ринку, а й максимальне згладжування курсових коливань. Та ще й з огляду на те, що через стрибки євро в парі євро/долар на зовнішніх майданчиках нашому регулятору треба якось нівелювати і коливання курсу євро на наших торгах.

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Адже вони чітко реагують як на поведінку пари євро/долар на зовнішніх майданчиках, так, опосередковано, — і на тренд за курсом долара щодо гривні в Україні.

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Вже 7 травня Федрезерв США вирішуватиме питання щодо відсоткових ставок. Це засідання проходитиме в умовах жорсткого протистояння між американським президентом і керівництвом регулятора, що вже негативно впливає на ринки: бажання Трампом звільнити голову ФРС Джерома Пауелла спровокувало черговий обвал американського фондового ринку і ослаблення долара. Отже, ралі за парою євро/долар перед засіданням Федрезерва будуть неабиякими.

Щобільше, цього разу вони почнуться раніше, ніж зазвичай, оскільки цей тиждень буде багатим на публікацію звітностей американських та європейських компаній, а також ключових даних щодо економіки ЄС та США. А ФРС, так само, як і ЄЦБ, завжди реагують на подібні сигнали ринку:

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків працюватимуть зі спредом за доларом у межах від 20 до 25 копійок, а за євро — в межах від 20 до 50 копійок. Оптові обмінники працюватимуть зі спредом у 15−20 копійок за доларом та близько 20−30 копійок за євро.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,20 до 42,20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,20 до 42,10 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 46,40 до 48,30 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 46,50 до 48,10 гривень.

Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.

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