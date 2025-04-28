Попит на долари та євро впав: скільки валюти ввезли в Україну — Finance.ua

Попит на долари та євро впав: скільки валюти ввезли в Україну Сьогодні 16:03 — Валюта

Попит на долари та євро впав: скільки валюти ввезли в Україну

Найбільший попит на валюту в Україні був восени минулого року та січні поточного року. Після цього він знижується.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в березні 2025 року, становив 1,059 млрд доларів. Це на 2,2% менше, ніж у лютому.

За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на 801 млн, готівкових євро — на 254 млн доларів.

При цьому банки вивезли готівкової валюти на 181 млн доларів.

Населення України в березні 2025 року купило в банках 720 млн доларів, що на 24,9% менше порівняно з лютим. Загалом з початку року українці купили в банках 3,158 млрд доларів.

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У середині квітня у НБУ заявили про суттєве зменшення попиту на валюту з боку громадян протягом останніх місяців. «Наразі ми навіть спостерігаємо чисту пропозицію протягом останніх днів», — сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

За даними НБУ, за 2024 рік зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 16,5 млрд доларів (у 2023 році — 11,7 млрд доларів). Загалом на руках у населення і бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,7 трлн гривень).

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