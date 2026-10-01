Вересень приніс українцям різну динаміку валют: долар подорожчав, а євро, навпаки, став дешевшим. У жовтні зміни можуть торкнутися не лише курсу, а й цін на продукти, техніку, товари для опалення та інші покупки.

Про це повідомляє ТСН

За вересень офіційний долар подорожчав на 34 копійки, тоді як євро подешевшав на 71 копійку. Співвідношення долара до євро за місяць знизилося з 1,165 до 1,135 долара за євро.

Курс валют у жовтні

Олег Пендзин та Андрій Забловський очікують, що у жовтні гривня послабиться щодо долара.

За оцінкою Забловського, наприкінці жовтня курс на міжбанку може становити 45−45,3 грн за долар, а на готівковому ринку продаж може сягнути 45,5 грн.

Пендзин розглядає два варіанти розвитку ситуації:

реалістичний — долар у межах 45−45,5 грн;

песимістичний — за низької ймовірності курс може зрости до 50 грн.

«Найімовірніше, що фінансування витрат України зарубіжними партнерами продовжиться, незважаючи на те, що досі Верховною Радою не прийнята низка важливих змін у законодавстві (боротьба з корупцією, судова реформа, зміни в оподаткуванні, всього понад 30 законопроектів)/ Якщо ж ЄС проявить принциповість і кошти у жовтні не надійдуть, то станеться швидка девальвація гривні, не виключено, що навіть до 50 грн/долар», — пояснив Пендзин.

Продовольчий кошик

У жовтні ціни на різні продукти можуть змінюватися по-різному. За оцінкою Пендзина, значного подорожчання хліба, круп та олії очікувати не варто, а цукор навіть може подешевшати.

Ціни на картоплю, яблука та груші також мають залишитися стабільними через високу пропозицію та витрати на зимове зберігання.

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Найпомітніше можуть зрости ціни на тепличні овочі — на 20−30%. Овочі для борщу можуть додати до 10%, або приблизно 2−2,5 грн за кілограм моркви, цибулі та буряків.

М’ясо, яйця та молочні продукти також можуть подорожчати, хоча зниження вартості кормів стримуватиме зростання цін.

Найбільше може зрости ціна на яйця — на 10−15%. Очікується, що десяток коштуватиме 72−80 грн.

Щодо інших продуктів:

молочна продукція — +5−10%;

свинина та курятина — до +5−8%;

морожена риба та морепродукти — +3−5%.

Вершкове масло та тверді сири можуть подорожчати сильніше за інші молочні продукти. Ціни на м’ясо стримуватиме дешевша кормова база, хоча логістичні витрати залишатимуться фактором тиску на ціни.

Промислові товари

За словами Андрія Забловського, ринок поступово відновлюється після ударів по складській інфраструктурі. Водночас асортимент скоротився, а дорожчі бренди частіше замінюють дешевшими.

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На ціни у жовтні впливатимуть валютний курс та логістичні витрати. Крім того, жовтень є періодом перед листопадовими розпродажами.

За оцінкою експерта, ціни можуть змінитися так: