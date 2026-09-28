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Долар по 46 грн та євро по 54 грн? Прогноз валютного ринку на осінь

Валюта
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Долар по 46 грн та євро по 54 грн? Прогноз валютного ринку на осінь
Долар по 46 грн та євро по 54 грн? Прогноз валютного ринку на осінь
Точний курс долара на 31 грудня зараз не назве ніхто — занадто багато залежить від війни, ситуації з енергетикою, імпорту, експорту та міжнародної допомоги. Водночас це не означає, що курс неможливо спрогнозувати хоча б у загальних рисах.
Віцепрезидент Асоціації українських банків, голови правління Глобус Банку Сергій Мамедов у відео для Finance.ua заявив: якщо безпекова та енергетична ситуація суттєво не погіршиться, до кінця 2026 року долар навряд чи перевищить 46 грн.

Що буде з валютним ринком восени та взимку

Валютний ринок працюватиме у режимі «керованої гнучкості»: курс може рухатися в обидва боки залежно від попиту та пропозиції, а НБУ згладжуватиме різкі коливання валютними інтервенціями. Наприкінці року попит на валюту традиційно може зрости. Активізується імпорт, бізнес закриватиме річні контракти, зростатимуть бюджетні видатки, а населення може більше купувати валюту.
Тому, за словами Мамедова, пропозиція валюти, найімовірніше, знову поступатиметься попиту. У такій ситуації НБУ доведеться компенсувати різницю своїми продажами.
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Для порівняння, у четвертому кварталі 2024 року чистий продаж валюти НБУ становив близько $11,4 млрд, а у четвертому кварталі 2025-го — близько $10,3 млрд.
За базового сценарію банкір очікує, що цього року показник буде близьким до $10−11 млрд за квартал, якщо не станеться нових масштабних воєнних чи енергетичних шоків.
Водночас це не фіксована сума: НБУ продаватиме стільки валюти, скільки буде потрібно для збереження контрольованості ринку.

Чому гривня поки має аргументи для стійкості

Попри традиційне посилення валютного попиту наприкінці року, гривня має важливий аргумент — привабливість гривневих заощаджень.
Ставки за строковими депозитами можуть сягати 17,5%, а дохідність гривневих ОВДП на останніх аукціонах залежно від строку становить приблизно 15−16,5% річних. Тобто українці мають альтернативу купівлі валюти: гроші можна тримати на депозиті або в ОВДП та отримувати дохід.
Такий ефект уже був помітний торік. У четвертому кварталі 2025 року чистий попит населення на готівкову валюту становив близько $2,2 млрд, тоді як роком раніше — $3,7 млрд. Однією з причин НБУ називав збереження інтересу до гривневих заощаджень.

Яким буде курс долара до кінця року

На початку 2026 року офіційний курс становив близько 42,35 грн/$. Від початку року долар додав приблизно 5%. Водночас у держбюджеті на 2026 рік закладений середньорічний розрахунковий курс 45,7 грн/$. Мамедов наголошує, що це не ціль НБУ і не означає, що саме таким буде курс наприкінці року.
Його прогноз — за відсутності суттєвого погіршення безпекової та енергетичної ситуації долар наприкінці 2026 року навряд чи перевищить 46 грн.
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«До кінця року замість валютного стрибка нас може очікувати поступовий, контрольований рух з періодами як послаблення, так і зміцнення гривні», — прогнозує банкір.
Водночас сам експерт застерігає від надто точних прогнозів: війна, стан енергетики, потреби в імпорті, експортні можливості та обсяги міжнародної допомоги можуть суттєво змінити ситуацію на валютному ринку.
Детальний прогноз курсу долара та євро — у відео:
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Курс валютКурс гривніКурс долараПрогноз валют
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