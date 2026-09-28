Долар по 46 грн та євро по 54 грн? Прогноз валютного ринку на осінь

Точний курс долара на 31 грудня зараз не назве ніхто — занадто багато залежить від війни, ситуації з енергетикою, імпорту, експорту та міжнародної допомоги. Водночас це не означає, що курс неможливо спрогнозувати хоча б у загальних рисах.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голови правління Глобус Банку Сергій Мамедов у відео для Finance.ua заявив : якщо безпекова та енергетична ситуація суттєво не погіршиться, до кінця 2026 року долар навряд чи перевищить 46 грн.

Що буде з валютним ринком восени та взимку

Валютний ринок працюватиме у режимі «керованої гнучкості»: курс може рухатися в обидва боки залежно від попиту та пропозиції, а НБУ згладжуватиме різкі коливання валютними інтервенціями. Наприкінці року попит на валюту традиційно може зрости. Активізується імпорт, бізнес закриватиме річні контракти, зростатимуть бюджетні видатки, а населення може більше купувати валюту.

Тому, за словами Мамедова, пропозиція валюти, найімовірніше, знову поступатиметься попиту. У такій ситуації НБУ доведеться компенсувати різницю своїми продажами.

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Для порівняння, у четвертому кварталі 2024 року чистий продаж валюти НБУ становив близько $11,4 млрд, а у четвертому кварталі 2025-го — близько $10,3 млрд.

За базового сценарію банкір очікує, що цього року показник буде близьким до $10−11 млрд за квартал, якщо не станеться нових масштабних воєнних чи енергетичних шоків.

Водночас це не фіксована сума: НБУ продаватиме стільки валюти, скільки буде потрібно для збереження контрольованості ринку.

Чому гривня поки має аргументи для стійкості

Попри традиційне посилення валютного попиту наприкінці року, гривня має важливий аргумент — привабливість гривневих заощаджень.

Ставки за строковими депозитами можуть сягати 17,5%, а дохідність гривневих ОВДП на останніх аукціонах залежно від строку становить приблизно 15−16,5% річних. Тобто українці мають альтернативу купівлі валюти: гроші можна тримати на депозиті або в ОВДП та отримувати дохід.

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Такий ефект уже був помітний торік. У четвертому кварталі 2025 року чистий попит населення на готівкову валюту становив близько $2,2 млрд, тоді як роком раніше — $3,7 млрд. Однією з причин НБУ називав збереження інтересу до гривневих заощаджень.

Яким буде курс долара до кінця року

На початку 2026 року офіційний курс становив близько 42,35 грн/$. Від початку року долар додав приблизно 5%. Водночас у держбюджеті на 2026 рік закладений середньорічний розрахунковий курс 45,7 грн/$. Мамедов наголошує, що це не ціль НБУ і не означає, що саме таким буде курс наприкінці року.

Його прогноз — за відсутності суттєвого погіршення безпекової та енергетичної ситуації долар наприкінці 2026 року навряд чи перевищить 46 грн.

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«До кінця року замість валютного стрибка нас може очікувати поступовий, контрольований рух з періодами як послаблення, так і зміцнення гривні», — прогнозує банкір.

Водночас сам експерт застерігає від надто точних прогнозів: війна, стан енергетики, потреби в імпорті, експортні можливості та обсяги міжнародної допомоги можуть суттєво змінити ситуацію на валютному ринку.