Офіційний курс протягом 21−25 вересня демонстрував послідовне зростання. Гривня поступово слабшала щодо долара, причому наприкінці тижня темпи підвищення курсу дещо прискорилися.

Така динаміка свідчить про посилення тиску на гривню на офіційному валютному ринку. Загалом офіційний курс долара підвищився на 0,2986 грн, або приблизно на 0,67%.

Про це в коментарі Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:

21 вересня — 44,6743 грн/$;

22 вересня — 44,7071 грн/$;

23 вересня — 44,7863 грн/$;

24 вересня — 44,8571 грн/$;

25 вересня — 44,9729 грн/$.

Обирайте лише надійні банки для депозитів. У цьому вам завжди допоможе каталог від Finance.ua. 💰

Готівковий ринок протягом тижня перебував під помірним висхідним тиском, хоча наприкінці тижня зафіксував невелику корекцію. У понеділок долар продавали в діапазоні 44,43−44,95 грн/$, а вже у вівторок верхня межа продажу досягла психологічної позначки 45 грн/$. У середу та четвер котирування продовжили рух угору — до 44,61−45,11 та 44,63−45,18 грн/$ відповідно. У п’ятницю ринок дещо скоригувався до 44,55−45,11 грн/$. Таким чином, основний рух протягом тижня був висхідним, але без різкої зміни. Зростання верхньої межі котирувань до 45,18 грн/$ свідчило про посилення попиту на готівкову валюту та готовність продавців закладати в курс вищу вартість долара.

Курс на міжбанку

На міжбанку динаміка була більш стриманою, але всередині тижня долар послідовно дорожчав. Від стартових 44,69 грн/$ у понеділок котирування піднялися до 44,80 грн/$ у вівторок, 44,91 грн/$ у середу та 44,94 грн/$ у четвер. Під час торгів у четвер долар навіть тестував рівень 45 грн/$, досягнувши 45,04 грн/$. Однак у п’ятницю відбулася помітна корекція: після відкриття на рівні близько 44,96 грн/$ торги завершилися на 44,67 грн/$ — п’ятнична корекція повернула безготівковий курс практично до рівня початку тижня. Водночас сам факт тестування 45 грн/$ свідчить про збереження підвищеного курсового попиту, зазначає Золотько.

Додатковий вплив на валютний ринок цього тижня мала динаміка пари євро/долар. Долар отримав підтримку після публікації сильніших, ніж очікувалося, показників економічної активності у США і дохідність американських державних облігацій продовжила зростати. Це сприяло зміцненню долара на світовому валютному ринку: протягом тижня пара євро/долар знизилася, а американська валюта отримала додаткову підтримку від розширення різниці в дохідності між доларовими та іншими активами. Для українського валютного ринку це створювало додатковий зовнішній тиск на гривневі котирування долара.

Бажаєте знати що з курсом? 💸 Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запустив безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. 👉🏻 Підписатися.

Хоч обсяг інтервенцій НБУ залишається значним — понад $1 млрд щотижня, однак у другій половині вересня простежується певне послаблення потреби в продажу валюти з боку регулятора. За тиждень 21−25 вересня його продажі знизилися на 5,1% порівняно з попереднім тижнем, що відбувалося на тлі корекції міжбанківського курсу в п’ятницю. За даними НБУ, протягом 21−25 вересня регулятор продав на міжбанківському валютному ринку $1168,43 млн., а 14−18 вересня — $1231,79 млн. Тобто після збільшення продажу тижнем раніше регулятор дещо зменшив свою присутність на ринку. Якщо порівняти з 7−11 вересня ($1194,85 млн), продаж валюти був меншим на $26,42 млн, або 2,2%. А проти пікового за останні тижні показника $1329 млн за 31 серпня — 4 вересня — меншим на $160,57 млн, або 12,1%.

Прогноз на тиждень

Банкірка прогнозує, що протягом 28 вересня — 2 жовтня валютний ринок, найімовірніше, залишатиметься в режимі помірних коливань. Регулярні інтервенції НБУ стримуватимуть різкі курсові рухи, водночас попит з боку імпортерів, торговельний дефіцит і зовнішня кон’юнктура залишатимуться чинниками тиску на гривню.