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Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Валюта
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Основний рух відбуватиметься в достатньо вузькому діапазоні
Основний рух відбуватиметься в достатньо вузькому діапазоні
Офіційний курс протягом 14−18 вересня залишався досить стабільним, але з помірним переважанням руху в бік послаблення гривні. Після підйому з 44,55 до 44,64 грн/$ у перші дні тижня курс дещо скоригувався, а в п’ятницю знову піднявся до 44,6648 грн/$. У підсумку за тиждень гривня послабилася приблизно на 0,26%. Водночас амплітуда коливань була невеликою, що свідчить про відносно спокійний рух офіційного курсу.
Про це в коментарі Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.
«Гривня завершила серпень на міцнішій позиції», — зазначила Золотько.

Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:
  • 14 вересня — 44,5483 грн/$;
  • 15 вересня — 44,6180 грн/$;
  • 16 вересня — 44,6390 грн/$;
  • 17 вересня — 44,6021 грн/$;
  • 18 вересня — 44,6648 грн/$.
Готівковий валютний ринок протягом минулого тижня демонстрував поступове, але помірне підвищення курсу долара.
Після старту в понеділок у діапазоні 44,35−44,87 грн/$ котирування протягом наступних днів повільно зміщувалися вгору. До п’ятниці долар торгувався вже на рівнях 44,42−44,93 грн/$. Попри помірний висхідний курсовий імпульс, зміни залишалися незначними, водночас готівковий ринок показав плавне зміщення котирувань долара в бік вищих значень.
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Курс на міжбанку

Міжбанківський валютний ринок протягом 14−18 вересня демонстрував помірні коливання з переважанням висхідного руху долара в діапазоні 44,56−44,73 грн/$.
Після стартового зростання на початку тижня котирування трохи скоригувалися у вівторок і середу, однак у другій половині тижня знову повернулися до верхньої частини торгового діапазону. Наприкінці п’ятниці долар торгувався поблизу 44,69 грн/$. Це вище за рівень початку тижня, що вказує на помірне зміцнення долара.

Прогноз на тиждень

Поточний тиждень валютний ринок розпочне одразу під впливом двох важливих рішень центробанків — українського та американського.
Підвищення облікової ставки НБУ до 16% має підтримати привабливість гривневих інструментів. Вищі ставки за гривневими активами можуть стимулювати бізнес і населення довше утримувати кошти у гривні, а отже, частково стримувати попит на іноземну валюту. Це створює додатковий фактор на користь стабільності гривні.
Водночас зовнішній фон став менш однозначним. ФРС США 16 вересня підвищила ставку на 0,25 в. п. — до 3,75−4,00%. Це перше підвищення з 2023 року. Рішення посилило рухи на світових валютних ринках і може підтримувати долар, водночас створюючи додаткові коливання пари євро/долар.
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Для українського ринку вплив цього рішення буде опосередкованим. Передусім через зміну співвідношення долара та євро на світовому ринку, а також через поведінку учасників ринку та загальний рівень попиту на валюту. Тож цей зовнішній валютний фон після рішення ФРС може додати ринку короткострокових коливань.
Водночас внутрішні фактори залишаються визначальними. НБУ продовжує відігравати ключову роль у балансуванні попиту та пропозиції валюти, а підвищення дохідності гривневих інструментів повинно працювати на зменшення валютного попиту.
Протягом тижня, найімовірніше, він залишатиметься поблизу поточних рівнів, а основний рух відбуватиметься в достатньо вузькому діапазоні. Водночас євро може демонструвати більшу динаміку через реакцію світового ринку на рішення ФРС.
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаВалютний ринокПрогноз валют
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