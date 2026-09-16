98% компаній очікують продовження війни у 2027 році: який курс долара закладає бізнес Сьогодні 11:02 — Валюта Компанії формують бюджети з урахуванням валютних ризиків

Майже всі українські компанії закладають у свої бізнес-плани сценарій продовження війни на 2027 рік, а під час фінансового планування використовують середній курс гривні на рівні 49 грн за долар.

Про це свідчать результати опитування «Прогнози бізнесу 2027», проведеного Європейською Бізнес Асоціацією.

Яку динаміку бізнес прогнозує на 2027 рік

В оцінці загальної динаміки розвитку бізнесу на 2027 рік переважають стримані очікування. 39% компаній прогнозують негативну динаміку, ще 34% не очікують змін, тоді як 27% розраховують на позитивну динаміку.

Війна залишається ключовим фактором, який визначатиме бізнес-планування у 2027 році. 98% респондентів враховують у своїх бізнес-планах сценарій продовження війни.

В оцінці загальної динаміки розвитку бізнесу на 2027 рік переважають стримані очікування, eba.com.ua

У таких умовах компанії також формують бюджети з урахуванням валютних ризиків. Середній курс 49 грн за долар — такий показник бізнес закладає у фінансове планування на 2027 рік.

Середній курс 49 грн за долар — такий показник бізнес закладає у фінансове планування на 2027 рік, eba.com.ua

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Що буде з доходами компаній

Прогнози доходів у 2027 році виглядають обережними. У гривні 53% компаній очікують зростання доходів, 29% - падіння, а 18% - відсутність змін порівняно з попереднім роком. У доларовому еквіваленті 41% прогнозують падіння доходів, 36% - зростання, а 23% - стабільність.

Подібна тенденція спостерігається і в натуральному виразі: 38% компаній очікують падіння обсягів, 35% - зростання, а 27% не прогнозують змін.

Бізнес продовжує інвестувати

Попри обережні очікування, деякі бізнеси планують нові інвестиції. 3% компаній мають намір реалізовувати нові масштабні інвестиційні проєкти у 2027 році, а їхня середня очікувана вартість становить близько 5 млн доларів США.

Значною більшою є готовність фінансувати соціальні проєкти: 48% компаній планують інвестувати у соціальні ініціативи у 2027 році. У середньому такі інвестиції становитимуть близько 4% від доходу компаній.

Бізнеси планують нові інвестиції, eba.com.ua

Технологічна трансформація також залишається серед пріоритетів бізнесу. 83% компаній планують у 2027 році використовувати інструменти штучного інтелектудля оптимізації процесів або підвищення ефективності роботи.

Чого бізнес очікує від держави

Водночас бізнес очікує від держави посилення роботи за напрямами, які безпосередньо впливають на стійкість та можливості розвитку компаній.

Ключові завдання для уряду у 2027 році:

боротьба з корупцією — 58%;

посилення енергетичної безпеки для проходження опалювального сезону — 40%;

посилення захисту від ворожих атак — 35%.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національний банк України й надалі утримуватиме курс гривні до долара США в діапазоні 44,5−45 грн за долар. Про це сказано в Макроекономічному дайджесті Українського інституту майбутнього за вересень.