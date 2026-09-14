Навіщо на деяких доларах друкують зірочку Сьогодні 08:21 — Валюта Долар

На американських доларах можна помітити деталь, якої немає на більшості банкнот, — зірочку біля серійного номера.

Для звичайного користувача це лише незвичний символ, однак насправді він пов’язаний із процесом друку грошей і з’являється на купюрах не випадково.

Навіщо на доларах ставлять зірочку

Як пояснює Монетний двір США, зірочка використовується у випадках, коли під час виробництва виявляють дефектний аркуш уже після нанесення серійних номерів.

Такий аркуш потрібно замінити, але повторно надрукувати банкноту з точно такими ж серійними номерами було б складно й дорого. Тому для заміни використовують спеціальну нумерацію — замість останньої літери серійного номера ставлять зірочку.

Серійний номер із зірочкою / Фото U.S. Currency Education Program

При цьому сама позначка не змінює статус банкноти. Купюра із зірочкою залишається звичайним платіжним засобом і має той самий номінал.

Через те, що такі банкноти трапляються рідше, вони можуть цікавити колекціонерів. Водночас спеціально придбати їх у Бюро гравіювання та друку США не можна — такі купюри потрапляють до людей у процесі звичайного грошового обігу.

Чому $2 мають незвичну історію

Окремо варто згадати американську банкноту номіналом $2, яка також має незвичну історію. Тривалий час у США її вважали невдалою та незручною для розрахунків. Деякі люди навіть відривали кутики купюр, через що вони вже не могли повертатися в обіг.

Через низький попит друк банкноти номіналом $2 припинили у 1966 році. Однак через десять років її знову почали випускати — до 200-річчя незалежності США.