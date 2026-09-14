0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Навіщо на деяких доларах друкують зірочку

Валюта
61
Долар
Долар
На американських доларах можна помітити деталь, якої немає на більшості банкнот, — зірочку біля серійного номера.
Для звичайного користувача це лише незвичний символ, однак насправді він пов’язаний із процесом друку грошей і з’являється на купюрах не випадково.

Навіщо на доларах ставлять зірочку

Як пояснює Монетний двір США, зірочка використовується у випадках, коли під час виробництва виявляють дефектний аркуш уже після нанесення серійних номерів.
Такий аркуш потрібно замінити, але повторно надрукувати банкноту з точно такими ж серійними номерами було б складно й дорого. Тому для заміни використовують спеціальну нумерацію — замість останньої літери серійного номера ставлять зірочку.
Серійний номер із зірочкою / Фото U.S. Currency Education Program
Серійний номер із зірочкою / Фото U.S. Currency Education Program
При цьому сама позначка не змінює статус банкноти. Купюра із зірочкою залишається звичайним платіжним засобом і має той самий номінал.
Через те, що такі банкноти трапляються рідше, вони можуть цікавити колекціонерів. Водночас спеціально придбати їх у Бюро гравіювання та друку США не можна — такі купюри потрапляють до людей у процесі звичайного грошового обігу.
Читайте також

Чому $2 мають незвичну історію

Окремо варто згадати американську банкноту номіналом $2, яка також має незвичну історію. Тривалий час у США її вважали невдалою та незручною для розрахунків. Деякі люди навіть відривали кутики купюр, через що вони вже не могли повертатися в обіг.
Через низький попит друк банкноти номіналом $2 припинили у 1966 році. Однак через десять років її знову почали випускати — до 200-річчя незалежності США.
Втім, і цього разу купюра не стала звичайним платіжним засобом для американців: новий випуск багато хто сприймав радше як колекційний і відкладав, замість того щоб використовувати для повсякденних розрахунків.
За матеріалами:
Телеканал 24
Долар
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems