Навіщо на деяких доларах друкують зірочку
На американських доларах можна помітити деталь, якої немає на більшості банкнот, — зірочку біля серійного номера.
Для звичайного користувача це лише незвичний символ, однак насправді він пов’язаний із процесом друку грошей і з’являється на купюрах не випадково.
Навіщо на доларах ставлять зірочку
Як пояснює Монетний двір США, зірочка використовується у випадках, коли під час виробництва виявляють дефектний аркуш уже після нанесення серійних номерів.
Такий аркуш потрібно замінити, але повторно надрукувати банкноту з точно такими ж серійними номерами було б складно й дорого. Тому для заміни використовують спеціальну нумерацію — замість останньої літери серійного номера ставлять зірочку.
При цьому сама позначка не змінює статус банкноти. Купюра із зірочкою залишається звичайним платіжним засобом і має той самий номінал.
Через те, що такі банкноти трапляються рідше, вони можуть цікавити колекціонерів. Водночас спеціально придбати їх у Бюро гравіювання та друку США не можна — такі купюри потрапляють до людей у процесі звичайного грошового обігу.
Чому $2 мають незвичну історію
Окремо варто згадати американську банкноту номіналом $2, яка також має незвичну історію. Тривалий час у США її вважали невдалою та незручною для розрахунків. Деякі люди навіть відривали кутики купюр, через що вони вже не могли повертатися в обіг.
Через низький попит друк банкноти номіналом $2 припинили у 1966 році. Однак через десять років її знову почали випускати — до 200-річчя незалежності США.
Втім, і цього разу купюра не стала звичайним платіжним засобом для американців: новий випуск багато хто сприймав радше як колекційний і відкладав, замість того щоб використовувати для повсякденних розрахунків.
Поділитися новиною
Також за темою
Чому валютні спекулянти роблять ставки на євро (думка експерта)
Виховуєте дитину самостійно? Ось на які соціальні виплати та пільги ви можете розраховувати
Українці 12-й місяць поспіль купують більше валюти, ніж продають
В ICU спрогнозували курс гривні до кінця року
Курс валют у вересні. Реальний прогноз банкіра (відео)
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки