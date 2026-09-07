Курс валют у вересні. Реальний прогноз банкіра (відео) Сьогодні 16:50 — Валюта

Курсова динаміка у першій половині вересня, найімовірніше, залишатиметься близькою до тієї, яку спостерігали у серпні

У вересні валютний ринок в Україні може залишатися відносно стабільним, попри сезонне зростання попиту на валюту та підготовку бізнесу до осінньо-зимового періоду.

Банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий розповів, чого очікувати від курсів долара та євро, які фактори можуть вплинути на гривню та якими будуть орієнтири для валютного ринку найближчими днями.

Що впливатиме на валютний ринок у вересні

Початок осені навряд чи суттєво змінить загальну ситуацію на валютному ринку. Попит на валюту може дещо пожвавитися через сезонний фактор, воєнні ризики та активну підготовку бізнесу до осінньо-зимового періоду.

Водночас курсова динаміка у першій половині вересня, найімовірніше, залишатиметься близькою до тієї, яку спостерігали у серпні. Ключову роль у стабілізації ринку продовжує відігравати Національний банк.

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Потреба в участі Нацбанку восени може навіть зрости. Бізнес готується до холодного сезону, а це передбачає закупівлю за кордоном енергообладнання, пального, енергоносіїв та комплектуючих.

Такий попит передусім проявляється на міжбанківському валютному ринку. Проте його посилення саме по собі не означає стрімкого зростання курсу.

Готівковий ринок

На готівковому ринку також не очікується суттєвих змін. Його динаміка дедалі більше прив’язана до ситуації на міжбанку, тому готівковий курс рухається слідом за безготівковим.

Іноді попит на валюту може перевищувати пропозицію на 3−5%. Проте такі ситуації, за словами банкіра, мають короткочасний характер і не переростають у стійку тенденцію.

Три ризики для валютного ринку

За словами експерта, восени залишатимуться фактори, які можуть впливати на валютний ринок:

наслідки російських атак на енергетичну та логістичну інфраструктуру;

можливе подорожчання виробництва та доставки товарів;

коливання вартості пального та світових котувань нафти.

Ці фактори можуть впливати на інфляцію та поведінку населення, зокрема на готовність активніше купувати валюту.

Частину попиту громадян на іноземну валюту можуть стримувати гривневі депозити. У вересні максимальні ставки за вкладами можуть сягати 17,5% річних. Для частини вкладників це може залишатися альтернативою поспішній купівлі доларів чи євро.

Золото

Станом на початок вересня грам золота в Україні коштує 6149,46 грн, або близько $137.

За даними Мінфіну, з початку місяця ціна металу знизилася на 6%. Водночас щоденні коливання залежать як від курсу валют, так і від світової ціни золота за унцію.

На ціну золота впливає попит, який, своєю чергою, підживлюють невизначеність і геополітична турбулентність.

На українському ринку на номінальну ціну золота також впливає девальвація гривні до долара за останній рік. Тому навіть за незначних змін вартості металу в доларовому еквіваленті його ціна у гривні може зростати через послаблення національної валюти.

Яким буде курс долара та євро цього тижня

За прогнозом Тараса Лєсового, цього тижня долар, найімовірніше, коливатиметься у вузькому коридорі від 44,30 до 44,80 грн. Курс євро може становити від 51,50 до 52,50 грн.

На міжбанку курс може змінюватися протягом дня на кілька копійок. У банках діапазон коливань буде дещо ширшим, а в обмінних пунктах ще більшим, але, як очікується, у межах передбачуваного коридору.

Що буде з валютним ринком у вересні

Поки що вересень не створює передумов для різкого перелому на валютному ринку. Нацбанк продовжує згладжувати дисбаланси за допомогою інтервенцій, бізнес формує попит на валюту для сезонних закупівель, а гривневі депозити можуть стримувати частину попиту населення.

Детальніше про прогноз валютного ринку на вересень, курси долара та євро, а також фактори, які можуть впливати на заощадження, дивіться у новому відео на нашому YouTube-каналі:

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