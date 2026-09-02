Яким буде курс євро у вересні — прогноз банкіра Сьогодні 11:02 — Валюта

Курс євро до гривні у вересні залежатиме не лише від внутрішніх факторів, а й від ситуації на світовому валютному ринку та співвідношення євро до долара

Початок осені може стати одним із чутливих періодів для валютного ринку. Після завершення літнього сезону змінюється ділова активність, зростає потреба бізнесу в імпорті, а підготовка до осінньо-зимового періоду формує додатковий попит на енергоресурси та обладнання. На курсову ситуацію також впливатимуть інфляція, зовнішня торгівля та наслідки російських атак на українську інфраструктуру.

Про це розповів заступник голови Асоціації українських банків та головою правління Глобус Банку Сергій Мамедов у коментарі Фактам ICTV.

Які чинники впливатимуть на курс євро у вересні 2026 року

За словами експерта, у вересні головними орієнтирами для валютного ринку залишатимуться співвідношення попиту та пропозиції, а також вплив економічних і воєнних факторів.

Додатковий попит на валюту формуватимуть імпортери енергоресурсів та обладнання. Підготовка України до осінньо-зимового сезону вже триває, а це означає потребу в додаткових закупівлях за кордоном. Одночасно скорочення експортних надходжень може обмежувати пропозицію валюти.

Надійний спосіб зберегти кошти — це депозит. Не відкладайте цей крок на завтра, адже каталог з найвигіднішими пропозиціями вже на Finance.ua

На валютну ситуацію на початку осені впливатимуть одразу кілька факторів. Серед них:

вартість пального;

стан транспортної та енергетичної інфраструктури;

зовнішня торгівля;

інфляційні процеси.

Ціни на пальне залежать не від одного чинника. На них позначаються світові котирування нафти та нафтопродуктів, ситуація з українською паливною інфраструктурою, логістика, перебої з постачанням та обсяги запасів.

Для валютного ринку динаміка цін на паливо важлива через значну залежність України від імпортного пального. Компаніям потрібно закуповувати ресурс за кордоном, а напередодні осінньо-зимового сезону потреба у формуванні запасів може зрости.

Проте безпосередньо пов’язувати подорожчання бензину чи дизеля зі збільшенням попиту на валюту в такій самій пропорції не варто. На кінцеву ціну пального впливають світові ціни, податки, логістичні витрати, закупівельна вартість та запаси. Та якщо одночасно діятимуть кілька факторів, паливний сектор може стати одним із джерел додаткового навантаження на міжбанківський валютний ринок.

Як війна, інфраструктура та логістика впливатимуть на курс євро у вересні

Одним із найбільш непередбачуваних факторів для валютного ринку у вересні залишатиметься війна. Йдеться передусім про можливі удари по транспортній, енергетичній, паливній та логістичній інфраструктурі. Для економіки це означає зростання витрат. Бізнес платить більше за пальне, логістику, резервні складські приміщення, автономне електроживлення, ремонт і заміну обладнання. Частина цих витрат зрештою відображається у вартості товарів та послуг.

Для валютного ринку наслідки можуть бути подвійними. З одного боку, дорожча логістика створює додатковий інфляційний тиск. З іншого — відновлення пошкоджених підприємств, закупівля обладнання та поповнення запасів можуть збільшувати потребу бізнесу в імпорті, а отже, і в іноземній валюті.

Читайте також Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Імпорт та експорт

Що буде з курсом євро у вересні 2026 року, залежить і від зовнішньої торгівлі. Для валютного ринку це має принципове значення. Зі збільшенням імпорту зростає потреба компаній у валюті для розрахунків із закордонними постачальниками. Якщо при цьому експорт приносить менше валютної виручки, різниця між попитом і пропозицією збільшується.

Ситуацію може ускладнювати й морська логістика. Чорноморські порти залишаються одним із ключових шляхів для експорту української аграрної продукції. Якщо атаки на портову інфраструктуру посилюватимуться, бізнесу доведеться частіше використовувати альтернативні маршрути.

Чи впливатимуть інфляція та валютні очікування на курс євро у вересні 2026 року

Коли підприємствам стає дорожче працювати, частина додаткових витрат переноситься у кінцеву вартість товарів та послуг. Через це восени може посилитися інфляційний тиск. Точні масштаби такого прискорення поки що оцінити складно. Проте навіть за відносно помірного сценарію річна інфляція у вересні може наблизитися до 10%.

Якщо у серпні споживчі ціни зростуть приблизно на 1,3−1,5%, а у вересні — не більш ніж на 1%, річний показник після завершення вересня може становити близько 10,1−10,3%.

Перевищення інфляцією позначки 10% може впливати й на поведінку населення та бізнесу. Коли ціни швидко зростають, частина людей та компаній намагається зберігати вільні кошти в іноземній валюті.

Яким буде курс євро у вересні

На думку Сергія Мамедова, сукупність перелічених факторів може суттєво вплинути на те, скільки коштуватиме євро у вересні та зробити курсові коливання помітнішими. Проте це не означатиме втрати контролю над валютним ринком.

Експерт зауважив, що курс євро до гривні у вересні залежатиме не лише від внутрішніх факторів, а й від ситуації на світовому валютному ринку та співвідношення євро до долара.

За оцінкою Мамедова, у вересні курс євро може перебувати в межах 51,5−53 грн за євро.

ICTV За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.