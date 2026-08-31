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Що буде з доларом та євро у вересні 2026? Прогноз курсу валют від банкіра

Валюта
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Протягом тижня курс долара триматиметься в межах 44,6-45,1 грн
Протягом тижня курс долара триматиметься в межах 44,6-45,1 грн
Перший тиждень вересня на валютному ринку може початися з дефіциту валюти. Попит з боку імпортерів, імовірно, перевищуватиме пропозицію на 15−20%. Водночас Національний банк України продовжить компенсувати нестачу валюти своїми інтервенціями.
Яким буде курс долара та євро на початку вересня, чи загрожує ринку девальвація гривні та що відбувається із ціною золота, розповів банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий у відео на YouTube-каналі Finance.ua.

Попит на валюту перевищує пропозицію

У перший тиждень вересня на міжбанківському валютному ринку, найімовірніше, збережеться перевага попиту над пропозицією. За словами Лєсового, головними чинниками такого дисбалансу є імпортери. Їхній попит може перевищувати пропозицію валюти приблизно на 15−20%.
Водночас дефіцит валюти не означає автоматичного переходу до нового курсового сценарію. Національний банк продовжуватиме компенсувати нестачу валюти за допомогою інтервенцій. За тиждень із 31 серпня до 6 вересня їхній обсяг може становити приблизно $0,85−1 млрд.
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Війна та паливо залишаються факторами ризику

Попри відносну стабільність курсу, загальний рівень ризиків залишається високим. Основною причиною є війна, яка продовжує впливати на економіку.
Ракетні та дронові атаки призводять не лише до прямих руйнувань, а й до зростання витрат підприємств на виробництво, енергозабезпечення, логістику, зберігання товарів і додаткові заходи безпеки. Частина цих витрат поступово переноситься у кінцеву вартість продукції, створюючи додатковий інфляційний тиск.
Окремим фактором осені залишається паливний ринок. За словами банкіра, роздрібні ціни на пальне залежатимуть від стану логістики, безпеки поставок, валютного курсу та світових котирувань нафти й нафтопродуктів.
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Готівковий ринок

На готівковому валютному ринку ситуація значно більше залежить від психологічного фактора, ніж від суто економічних показників. Тимчасове зростання попиту можливе на тлі негативних новин, подорожчання окремих товарів або побоювань щодо майбутнього осінньо-зимового періоду.
Водночас можливості громадян спрямовувати значні суми виключно на купівлю валюти обмежені іншими витратами. Перед осінню частині домогосподарств потрібно створити гривневий резерв, придбати необхідні товари та підготуватися до можливих перебоїв з енергопостачанням.
Ще однією альтернативою купівлі готівкової валюти залишаються гривневі депозити. За найбільш конкурентними пропозиціями ставки зараз становлять 16−17,5%, особливо для строків 6−9 місяців. Тому навіть різкі повідомлення про можливі зміни курсу навряд чи спричинять масовий ажіотаж.
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Золото

Минулого тижня дорогоцінний метал подорожчав до найвищого рівня за понад три місяці. Однією з причин стало послаблення долара, який тримається поблизу багатомісячних мінімумів. Коли американська валюта слабшає, золото стає доступнішим для інвесторів з усього світу, що сприяє зростанню попиту.
Спотова ціна золота зросла на 1,6% до $4677,14 за унцію. За даними Reuters, це найвищий рівень із 14 травня. Подальший рух ціни золота залежатиме, зокрема, від статистики американської інфляції та виступу голови Федеральної резервної системи Кевіна Ворша. Вони можуть дати нові сигнали щодо подальших змін процентних ставок, які безпосередньо впливають на ціну золота.

Курс долара та євро

За прогнозом Тараса Лєсового, протягом тижня курс долара триматиметься в межах 44,6−45,1 грн.
Євро матиме ширший курсовий коридор 51−52,5 грн. Це пов’язано з тим, що на євро впливає не лише ситуація в Україні, а й співвідношення євро та долара на світовому ринку.
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На готівковому ринку ситуація буде практично такою самою, а різниця між курсами буде мінімальною. Щоденні зміни курсу будуть незначними.
За словами банкіра, різниця між офіційним курсом на міжбанку та курсом у звичайному банку чи обміннику становитиме лише кілька копійок.
Загалом курс протягом тижня може відхилитися від стартового рівня максимум на 1−1,5%.
Більше про ситуацію на валютному ринку, прогноз курсу долара та євро, а також причини нового подорожчання золота дивіться на нашому YouTube-каналі 👇
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаВалютний ринок
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