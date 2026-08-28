Готуємося до стрибків цін на долар та золото? Що буде з курсом цього тижня

На валютному ринку наприкінці серпня може бути неспокійно: на курс впливатимуть ситуація на Близькому Сході, ціни на нафту, рішення та заяви центробанків, а в Україні — насамперед дії НБУ. Експерт Олексій Козирєв у новому відео для наших колег із порталу «Мінфін» розповів, якими можуть бути курси долара та євро, а також ціни на золото і срібло з 27 серпня до 2 вересня.
Нафта може подорожчати майже до $94
Одним із головних факторів для світових ринків залишається ситуація на Близькому Сході та війна між США й Іраном. Вона впливає не лише на судноплавство через Ормузьку протоку, а й на логістику та ціни на енергоносії.
За словами Козирєва, ціна нафти Brent після зниження з $93−95 до $85−86 за барель може залишатися дуже волатильною.
«Мій прогноз цін на нафту Brent на період з 27 серпня по 2 вересня — це коридор у межах від 78 до 94 доларів за барель», — каєе експерт.
На зниження вартості нафти, зокрема, вплинули чутки про можливу домовленість між Іраном та США. Водночас будь-яке загострення ситуації в регіоні може швидко змінити настрої на ринку.
Що буде з євро та доларом
На пару євро/долар, за прогнозом експерта, впливатимуть одразу кілька факторів. Серед них — ціни на нафту, очікування щодо грошово-кредитної політики ЄЦБ та ФРС США, а також заяви представників регуляторів.
При цьому євро, на думку експерта, залишатиметься головною валютою для спекуляцій на готівковому ринку. Через вищу волатильність фінансові установи можуть працювати з більшим спредом: 15−25 коп. для долара та 20−60 коп. для євро.