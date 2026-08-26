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Інтервенції НБУ минулого тижня перевищили 1 млрд доларів

Казна та Політика
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Інтервенції НБУ минулого тижня перевищили 1 млрд доларів
Інтервенції НБУ минулого тижня перевищили 1 млрд доларів
Національний банк України минулого тижня збільшив інтервенції на міжбанківському ринку на $93,4 млн, або на 8,5%, — до $1 млрд 194,3 млн.
Про це свідчить статистика на сайті регулятора.
Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу валюти юрособами збільшилось до $171,9 млн з $157,2 млн за такий самий період тижнем раніше та сумарно становило $687,6 млн.
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При цьому на ринку валютообмінних операцій населення середньоденне негативне сальдо зменшилось: з понеділка по четвер воно становило $23,0 млн проти $28,0 млн на позаминулому тижні, а купівля безготівкової валюти всі ці дні перевищувала її продаж.

Офіційний курс гривні до долара зміцнився

з 44,7061 грн/$1 на початку тижня до 44,6144 грн/$1 наприкінці.
Курс гривні до євро в п’ятницю, 21 серпня, досяг історичного мінімуму — 52,1301 грн/EUR1.
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На готівковому ринку минулого тижня курс купівлі долара зріс майже на 2 коп. — до 44,49 грн/$1, продажу — на 6 коп., до 44,86 грн/$1.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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