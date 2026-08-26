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НБУ готовий до прямого діалогу з іноземним бізнесом — Пишний

Казна та Політика
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НБУ готовий до прямого діалогу з іноземним бізнесом — Пишний
НБУ готовий до прямого діалогу з іноземним бізнесом — Пишний
Голова НБУ Андрій Пишний під час зустрічі з радницею президента України з питань економічного розвитку Христею Фріланд обговорив посилення діалогу з міжнародною фінансовою спільнотою та іноземним бізнесом задля залучення інвестицій в Україну.
Про це він написав у соцмережі Х.
«Зустріч з @cafreeland, радником президента України з питань економічного розвитку. Ми обговорили, як посилити діалог з міжнародною фінансовою спільнотою та іноземним бізнесом і перетворити інтерес до України на конкретні інвестиційні рішення», — пише Пишний.
Він зазначив, що залучення інвестицій вимагає певних умов, включаючи інфраструктуру ринків капіталу та подальшу лібералізацію валютного ринку.
«НБУ готовий до прямого діалогу з іноземним бізнесом. Ми продовжимо цю роботу разом з Христею Фріланд», — наголосив глава НБУ.
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Раніше він заявляв, що Україна прискорює реформи у банківському та страховому секторах для наближення до стандартів Європейського Союзу до 2028 року.

Банківський сектор уже на 78% відповідає стандартам ЄС

За словами голови НБУ, попри повномасштабне вторгнення росії у 2022 році банківська система України успішно витримала численні виклики, зокрема економічні потрясіння, відключення електроенергії та кіберзагрози.
У страховому секторі рівень гармонізації із законодавством Євросоюзу наразі становить близько 55%.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
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