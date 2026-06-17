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НБУ прагне адаптувати банківський сектор до стандартів ЄС до 2028 року — Пишний

Казна та Політика
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НБУ готує понад 50 законодавчих змін
НБУ готує понад 50 законодавчих змін
Україна прискорює реформи у банківському та страховому секторах для наближення до стандартів Європейського Союзу до 2028 року.
Про це в інтерв’ю Reuters заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.
Зазначається, що Європейський Союз розпочав офіційні переговори щодо вступу України, відкривши перший із шести переговорних кластерів, який охоплює питання судової системи, верховенства права, державних закупівель і фінансового контролю.
Україна розраховує відкрити інші переговорні напрями вже цього літа.
Адаптація до європейських стандартів є важливою умовою для залучення іноземного капіталу, який має відіграти ключову роль у відновленні України після війни.
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Банківський сектор уже на 78% відповідає стандартам ЄС

За словами голови НБУ, попри повномасштабне вторгнення росії у 2022 році банківська система України успішно витримала численні виклики, зокрема економічні потрясіння, відключення електроенергії та кіберзагрози.
Наразі банківський сектор залишається прибутковим, стабільним і ліквідним. Рівень проблемних кредитів наблизився до історично низьких показників, а банки мають достатній запас капіталу.
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Пишний повідомив, що рівень відповідності українського банківського законодавства та регуляторних норм стандартам ЄС зріс до 78%. До початку повномасштабної війни цей показник становив близько 50%.

Страховий ринок лише на 55% адаптований до норм ЄС

У страховому секторі рівень гармонізації із законодавством Євросоюзу наразі становить близько 55%.
За словами голови НБУ, регулятор проводить масштабну реформу страхового ринку, спрямовану на підвищення його прозорості, стабільності та інвестиційної привабливості.

НБУ готує понад 50 законодавчих змін

Пишний повідомив, що Національний банк працює над масштабним пакетом реформ, який включає понад 50 нових законів та нормативно-правових актів.
Очікується, що ці зміни зміцнять фінансову систему країни та допоможуть привести її у відповідність до вимог Європейського Союзу.
Паралельно триває розробка рішень щодо посилення достатності капіталу та операційної стійкості фінансових установ.

Вартість відбудови України

За оцінками уряду України та Світового банку, відновлення та відбудова країни протягом наступного десятиліття потребуватимуть близько 588 млрд доларів.
За словами Пишного, міжнародна фінансова допомога цього року становитиме 53 млрд доларів, наступного року — 42 млрд доларів. «Обсяг міжнародної фінансової допомоги зменшуватиметься в міру зниження безпекових ризиків», — додав він.
Голова НБУ наголосив, що для довгострокового економічного відновлення Україні необхідно активніше залучати приватний капітал.
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Також регулятор поступово послаблює запроваджені під час війни валютні обмеження для підтримки бізнесу, економіки та інвестиційної активності.
За словами Пишного, НБУ переходить від жорстких кризових обмежень до більш гнучкого підходу, заснованого на оцінці ризиків.
«Це частини одного механізму, які дадуть змогу якомога швидше відновити вільний рух капіталу. Вільний рух капіталу є частиною наших зобов’язань у межах вступу до Європейського Союзу», — підсумував він.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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