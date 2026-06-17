НБУ оприлюднив список системно важливих банків на 2026 рік
Які банки залишилися системно важливими
- а́банк;
- Ідея Банк;
- Креді Агріколь Банк;
- Кредобанк;
- ОТП Банк;
- Ощадбанк;
- Південний;
- ПриватБанк;
- ПУМБ;
- Райффайзен Банк;
- Сенс Банк;
- Таскомбанк;
- Укргазбанк;
- Укрексімбанк;
- Укрсиббанк;
- Універсал Банк.
Довідка Finance.ua:
- Системно важливий банк — це банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи.
- Національний банк щороку визначає системно важливі банки та здійснює посилений нагляд за ними. Підвищена увага регулятора до діяльності системно важливих установ необхідна для збереження фінансової стабільності.
- Неналежне функціонування або банкрутство СВБ може завдати шкоди фінансовій системі та негативно вплинути на економіку загалом.
- Регулятор здійснює посилений нагляд за СВБ та встановлює для них додаткові вимоги, щоб знизити ймовірності їхнього банкрутства.
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