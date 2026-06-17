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НБУ оприлюднив список системно важливих банків на 2026 рік

Фондовий ринок
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До переліку системно важливих банків у 2026 році увійшли ті самі установи, які мали цей статус у 2025 році
До переліку системно важливих банків у 2026 році увійшли ті самі установи, які мали цей статус у 2025 році
Національний банк України за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків підтвердив статус системно важливих для 16 фінансових установ.
Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Які банки залишилися системно важливими

До переліку системно важливих банків у 2026 році увійшли ті самі установи, які мали цей статус у 2025 році:
  • а́банк;
  • Ідея Банк;
  • Креді Агріколь Банк;
  • Кредобанк;
  • ОТП Банк;
  • Ощадбанк;
  • Південний;
  • ПриватБанк;
  • ПУМБ;
  • Райффайзен Банк;
  • Сенс Банк;
  • Таскомбанк;
  • Укргазбанк;
  • Укрексімбанк;
  • Укрсиббанк;
  • Універсал Банк.
Перелік затверджено рішенням правління Національного банку від 11 червня 2026 року № 178-рш «Про визначення системно важливих банків».
У НБУ зазначили, що оновлений список використовуватиметься під час здійснення банківського нагляду.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Національний банк затвердив Положення про встановлення підвищених значень пруденційних нормативів для банків України. Документ спрямований на подальше наближення банківського регулювання України до законодавства Європейського Союзу.
Документ передбачає можливість встановлення Національним банком підвищених вимог до достатності капіталу та ліквідності залежно від профілю ризику конкретного банку та результатів наглядової оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

Довідка Finance.ua:

  • Системно важливий банк — це банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи.
  • Національний банк щороку визначає системно важливі банки та здійснює посилений нагляд за ними. Підвищена увага регулятора до діяльності системно важливих установ необхідна для збереження фінансової стабільності.
  • Неналежне функціонування або банкрутство СВБ може завдати шкоди фінансовій системі та негативно вплинути на економіку загалом.
  • Регулятор здійснює посилений нагляд за СВБ та встановлює для них додаткові вимоги, щоб знизити ймовірності їхнього банкрутства.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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