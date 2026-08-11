Причиною перегляду стала висока ефективність інвестицій у штучний інтелект у II кварталі. Сильні показники Google, Amazon і Microsoft, а саме зростання хмарних сервісів і замовлень, зняли занепокоєння ринку щодо окупності ШІ.
За даними LSEG, з 436 компаній S&P 500, які вже відзвітували за квітень і червень, 85,1% перевершили очікування ринку при середньому історичному показнику 68%.
Раніше ми повідомляли, що через три роки після початку буму штучного інтелекту над ринком нависло критичне питання: чи зможуть прибутки від технології колись покрити величезні витрати на її розробку, які вже обчислюються сотнями мільярдів доларів?
Bloomberg проаналізував ситуацію і наголосив, що зараз галузь переживає період швидкого зростання. ШІ перестав бути просто чатботом і почав виконувати складні завдання — від написання програмного коду до юридичного аналізу та організації маркетингових кампаній. Проте витрати на розробку ростуть швидше.