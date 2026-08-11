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Бум ШІ допоможе S&P 500 зростати — прогноз JPMorgan

Фондовий ринок
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JPMorgan
JPMorgan
Американський фінансовий холдинг JPMorgan Chase & Co. підвищив прогноз для індексу S&P 500 на кінець 2026 року із 7800 до 8000 пунктів (приріст на 3,1% від закриття сесії у 7757,64).
Про це повідомляє LSEG.
Загалом від початку року індекс уже піднявся на 13,3%.
Банк також поліпшив очікування щодо прибутку на акцію компаній із кошика S&P 500 — до $365 цього року та $420 наступного (проти попередніх $350 і $390 відповідно).
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Причиною перегляду стала висока ефективність інвестицій у штучний інтелект у II кварталі. Сильні показники Google, Amazon і Microsoft, а саме зростання хмарних сервісів і замовлень, зняли занепокоєння ринку щодо окупності ШІ.
За даними LSEG, з 436 компаній S&P 500, які вже відзвітували за квітень і червень, 85,1% перевершили очікування ринку при середньому історичному показнику 68%.
Раніше ми повідомляли, що через три роки після початку буму штучного інтелекту над ринком нависло критичне питання: чи зможуть прибутки від технології колись покрити величезні витрати на її розробку, які вже обчислюються сотнями мільярдів доларів?
Bloomberg проаналізував ситуацію і наголосив, що зараз галузь переживає період швидкого зростання. ШІ перестав бути просто чатботом і почав виконувати складні завдання — від написання програмного коду до юридичного аналізу та організації маркетингових кампаній. Проте витрати на розробку ростуть швидше.
За матеріалами:
Mind
ШІS&P 500
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