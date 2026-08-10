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НБУ оштрафував на мільйони два банки — деталі

Фондовий ринок
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НБУ оштрафував на мільйони два банки — деталі
НБУ оштрафував на мільйони два банки — деталі
Національний банк у липні оштрафував Райффайзен Банк на 16 млн гривень та «Український капітал» на 42,5 млн гривень.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Банк «Український капітал отримав два штрафи — на 40,545 млн гривень та 2 млн гривень.
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Райффайзен Банк отримав штраф на 16,1 млн гривень минулого місяця.
Крім того, ТОВ «ФК «ГРОУВЕЙ» отримало штраф 799 тис. гривень, ТОВ «ФК «КРЕДІПЛЮС» — 595 тис. гривень, ТОВ «ФК «ФОРВАРД ФІНАНС» — 459 тис. гривень, ТОВ «ФК «РОЯЛ ФІНАНС 1» — 391 тис. гривень, ТОВ «ФІНЕТИКА» та ТОВ «ФК «МЕГА ФІНАНС» — по 51 тис. гривень, ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС», ТОВ «ФК «МАНІ РЕПАБЛІК» — 17 тис. гривень.
Всі штрафи було накладено за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
За матеріалами:
Finance.ua
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