НБУ оштрафував на мільйони два банки — деталі Сьогодні 14:14 — Фондовий ринок

НБУ оштрафував на мільйони два банки — деталі

Національний банк у липні оштрафував Райффайзен Банк на 16 млн гривень та «Український капітал» на 42,5 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні НБУ

Банк « Український капітал отримав два штрафи — на 40,545 млн гривень та 2 млн гривень.

Райффайзен Банк отримав штраф на 16,1 млн гривень минулого місяця.

Крім того, ТОВ «ФК «ГРОУВЕЙ» отримало штраф 799 тис. гривень, ТОВ «ФК «КРЕДІПЛЮС» — 595 тис. гривень, ТОВ «ФК «ФОРВАРД ФІНАНС» — 459 тис. гривень, ТОВ «ФК «РОЯЛ ФІНАНС 1» — 391 тис. гривень, ТОВ «ФІНЕТИКА» та ТОВ «ФК «МЕГА ФІНАНС» — по 51 тис. гривень, ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС», ТОВ «ФК «МАНІ РЕПАБЛІК» — 17 тис. гривень.

Всі штрафи було накладено за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

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