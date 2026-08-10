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Uklon придбав оператора електросамокатів e-Wings за 97,6 млн грн

Фондовий ринок
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e-Wings
e-Wings
Компанія Uklon 7 серпня 2026 року завершила угоду з придбання 100% корпоративних прав оператора електросамокатів e-Wings. Сума угоди до коригування становила 97,6 млн грн.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Придбання e-Wings стало першою M&A-угодою в історії Uklon. Після завершення угоди компанія розширила перелік своїх сервісів напрямом мікромобільності — Uklon Scooters.

Які сервіси входять до екосистеми Uklon

Наразі екосистема Uklon охоплює онлайн-сервіс замовлення автомобілів Uklon, кур’єрську доставку Uklon Delivery, рекламну платформу Uklon Ads, сервіс купівлі автобусних квитків Uklon Travel та маркетплейс Uklon Store.
«Ця угода — знаковий момент для Uklon: ми вперше в історії масштабуємось через M&A і робимо це усвідомлено, обираючи напрям, який підсилює нашу екосистему. Uklon Scooters стане ще однією точкою дотику з користувачем у щоденній мобільності міста», — прокоментував CEO Uklon Сергій Гришков.

Хто розвиватиме напрям мікромобільності

Для розвитку нового напряму у компанії сформовано окремий бізнес-юніт — Micromobility, який очолив співзасновник e-Wings Роман Мотрук на посаді Head of Micromobility.
У фокусі Романа буде стратегічний розвиток напрямку мікромобільності та пошук синергії з іншими сервісами екосистеми Uklon.
Співзасновник e-Wings Олег Білий, який відповідав за операційну діяльність, обійняв посаду Head of Micromobility Operations та опікуватиметься ключовими операційними бізнес-процесами.

Як працюватиме сервіс e-Wings після угоди

Упродовж перехідного періоду сервіс оренди електросамокатів продовжить працювати через застосунок e-Wings в усіх 11 містах присутності. Водночас Uklon вже розпочав процес інтеграції сервісу мікромобільності у свій однойменний застосунок.

Довідка Finance.ua:

  • e-Wings — це львівський оператор електросамокатів, який представлений у 11 містах: Львові, Івано-Франківську, Одесі, Кременчузі, Сумах, Горішніх Плавнях, Дрогобичі, а також в Золочеві, Тернополі, Ірпені, Чернігові. Загальний парк підключених електросамокатів — близько 3 тисяч;
  • згідно з оприлюдненим фінансовим звітом Kyivstar Group Ltd., у другому кварталі 2026 року загальна виручка Uklon склала $32,8 млн, що на 51% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
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