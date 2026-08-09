Uber інвестує понад $10 млрд у роботаксі

Uber інвестує понад $10 млрд у розвиток мережі роботаксі впродовж наступних кількох років. Компанія планує розгорнути 120 000 безпілотних автомобілів і стати найбільшою платформою для комерційного використання автономного транспорту.
Про це розповів гендиректор Дара Хосровшахі під час презентації квартальної звітності, пише FT.
Компанія конкурує за лідерство з Waymo і Tesla
Фінансувати розширення Uber планує за рахунок рекордного грошового потоку. У другому кварталі компанія отримала $2,8 млрд вільного грошового потоку, а за останні 12 місяців цей показник сягнув $10,1 млрд.
Стратегія Uber означає відхід від колишньої моделі, яка передбачала мінімальне володіння активами. Компанія вже інвестує у власні автопарки та володіє частками в Zoox, Rivian і Lucid.
Крім того, Uber використовує сотні власних автомобілів із сенсорами для збору даних, необхідних партнерам, які розробляють безпілотні технології.
Uber оприлюднила фінансові результати за другий квартал. Обсяг бронювань зріс на 24% у річному вимірі до $58 млрд, а виручка — на 12%, до $14,2 млрд. Водночас операційний прибуток становив $1,9 млрд.
Компанія повідомила, що вже витратила близько $4 млрд на придбання 37% акцій німецької Delivery Hero перед поданням офіційної пропозиції про її поглинання. Угода має посилити позиції Uber на ринках Європи та Близького Сходу.