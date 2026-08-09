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Uber інвестує понад $10 млрд у роботаксі

Фондовий ринок
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Uber розвиває мережу роботаксі
Uber розвиває мережу роботаксі
Uber інвестує понад $10 млрд у розвиток мережі роботаксі впродовж наступних кількох років. Компанія планує розгорнути 120 000 безпілотних автомобілів і стати найбільшою платформою для комерційного використання автономного транспорту.
Про це розповів гендиректор Дара Хосровшахі під час презентації квартальної звітності, пише FT.

Компанія конкурує за лідерство з Waymo і Tesla

Фінансувати розширення Uber планує за рахунок рекордного грошового потоку. У другому кварталі компанія отримала $2,8 млрд вільного грошового потоку, а за останні 12 місяців цей показник сягнув $10,1 млрд.
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За словами Хосровшахі, компанія інвестує «з позиції сили» та має намір використати свою глобальну платформу з понад 200 млн користувачів для масштабування автономних перевезень.
До кінця року Uber планує запустити сервіси роботаксі щонайменше у 15 містах. Компанія конкурує за лідерство на цьому ринку з Waymo, що належить Alphabet, та Tesla.
Uber повідомила, що її британський партнер Wayve отримав дозвіл Transport for London на запуск комерційного сервісу роботаксі з водієм-інструктором за кермом.
Компанії очікують, що перші поїздки для пасажирів у Лондоні можуть розпочатися вже за кілька тижнів.
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Стратегія Uber означає відхід від колишньої моделі, яка передбачала мінімальне володіння активами. Компанія вже інвестує у власні автопарки та володіє частками в Zoox, Rivian і Lucid.
Крім того, Uber використовує сотні власних автомобілів із сенсорами для збору даних, необхідних партнерам, які розробляють безпілотні технології.
Uber оприлюднила фінансові результати за другий квартал. Обсяг бронювань зріс на 24% у річному вимірі до $58 млрд, а виручка — на 12%, до $14,2 млрд. Водночас операційний прибуток становив $1,9 млрд.
Компанія повідомила, що вже витратила близько $4 млрд на придбання 37% акцій німецької Delivery Hero перед поданням офіційної пропозиції про її поглинання. Угода має посилити позиції Uber на ринках Європи та Близького Сходу.
За матеріалами:
Forbes.ua
РоботиTeslaАвто
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