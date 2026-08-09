Uber інвестує понад $10 млрд у роботаксі Сьогодні 05:07 — Фондовий ринок

Uber розвиває мережу роботаксі

Uber інвестує понад $10 млрд у розвиток мережі роботаксі впродовж наступних кількох років. Компанія планує розгорнути 120 000 безпілотних автомобілів і стати найбільшою платформою для комерційного використання автономного транспорту.

Про це розповів гендиректор Дара Хосровшахі під час презентації квартальної звітності, пише FT.

Компанія конкурує за лідерство з Waymo і Tesla

Фінансувати розширення Uber планує за рахунок рекордного грошового потоку. У другому кварталі компанія отримала $2,8 млрд вільного грошового потоку, а за останні 12 місяців цей показник сягнув $10,1 млрд.

Читайте також Без керма та педалей: у США вперше дозволили комерційні поїздки на роботаксі Zoox

За словами Хосровшахі, компанія інвестує «з позиції сили» та має намір використати свою глобальну платформу з понад 200 млн користувачів для масштабування автономних перевезень.

До кінця року Uber планує запустити сервіси роботаксі щонайменше у 15 містах. Компанія конкурує за лідерство на цьому ринку з Waymo, що належить Alphabet, та Tesla.

Uber повідомила, що її британський партнер Wayve отримав дозвіл Transport for London на запуск комерційного сервісу роботаксі з водієм-інструктором за кермом.

Компанії очікують, що перші поїздки для пасажирів у Лондоні можуть розпочатися вже за кілька тижнів.

Читайте також Baidu та Lyft розпочали випробування роботаксі у Лондоні

Стратегія Uber означає відхід від колишньої моделі, яка передбачала мінімальне володіння активами. Компанія вже інвестує у власні автопарки та володіє частками в Zoox, Rivian і Lucid.

Крім того, Uber використовує сотні власних автомобілів із сенсорами для збору даних, необхідних партнерам, які розробляють безпілотні технології.

Uber оприлюднила фінансові результати за другий квартал. Обсяг бронювань зріс на 24% у річному вимірі до $58 млрд, а виручка — на 12%, до $14,2 млрд. Водночас операційний прибуток становив $1,9 млрд.

Компанія повідомила, що вже витратила близько $4 млрд на придбання 37% акцій німецької Delivery Hero перед поданням офіційної пропозиції про її поглинання. Угода має посилити позиції Uber на ринках Європи та Близького Сходу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.