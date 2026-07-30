Baidu та Lyft розпочали випробування роботаксі у Лондоні
Китайська Baidu запускає пілотні випробування свого роботаксі у Лондоні у співпраці з Lyft та її підрозділом Freenow, який компанія купила за $200 млн. Наразі в автомобілях Apollo Go RT6 також їздитимуть оператори безпеки.
Про це повідомляє TechCrunch.
Очікується, що Baidu почне пропонувати перші поїздки у роботаксі для публіки у 2027 році, а сам сервіс буде доступний через Freenow by Lyft. Точні терміни наразі невідомі, оскільки запуск залежатиме від схвалення регуляторних органів.
Після запуску для клієнтів будуть доступні як традиційні таксі з живим водієм, так і роботаксі.
«Як платформа з глибоким корінням у сфері таксі, нашим пріоритетом є забезпечення того, щоб автономні технології підтримували професійних водіїв, які забезпечують рух Лондона», — заявив Томас Циммерманн, генеральний директор Freenow by Lyft.
Нагадаємо, що Baidu оголосила про співпрацю з Lyft наприкінці 2025 року. Тоді ж китайська компанія уклала таку саму угоду з Uber, яка планує виділити понад $10 млрд на закупівлю автономних автомобілів.
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