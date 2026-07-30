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У якого смартфона найкраща камера у 2026 році

Технології&Авто
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Фото міста на екрані смартфона
Фото міста на екрані смартфона
Фахівці лабораторії DxOMark, яка складає рейтинги смартфонів, оновили рейтинг мобільних пристроїв з найкращими камерами в липні 2026 року. Компанія використовує професійне рішення DxOMark Analyzer, яке вимірює різкість, шум, динамічний діапазон, передачу кольорів та роботу автофокусу.

Хто потрапив у рейтинг

Наразі перше місце в рейтингу камерофонів посідає Huawei Pura 80 Ultra, який набрав 175 балів. Пристрій чудово підходить для найрізноманітніших умов зйомки завдяки великому 1-дюймовому сенсору, висувній оптиці та унікальній системі з двох перископів з оптичним зумом до 10x.
Vivo X300 Ultra посів друге місце у зведеному рейтингу, поступившись лідеру 5 балами. Головна особливість смартфона — дві камери з сенсорами по 200 Мп. Також користувачі можуть підключити додатковий телеоб’єктив, перетворивши смартфон на щось на зразок повноцінної камери. Замикає трійку лідерів OPPO Find X9 Ultra з 170 балами.
Топовий iPhone 17 Pro посів 6-те місце в глобальному рейтингу мобільної фотографії. Хоча його камера стала кращою порівняно з 16 Pro, експерти відзначили помітний рівень шуму під час зйомки в приміщенні та при слабкому освітленні, а також втрату деталізації на середніх рівнях зуму.
Також фахівці радять звернути увагу на Vivo X200 Ultra, Oppo Find X9 Pro, Xiaomi 17 Ultra та Honor Magic 8 Pro, якщо ви шукаєте пристрій із найкращими фотоможливостями на ринку.
Ці смартфони мають найкрутіші камери у 2026 році / фото DxOMark
Ці смартфони мають найкрутіші камери у 2026 році / фото DxOMark
За чутками, Apple готує потужне оновлення камер у iPhone 18 Pro. Головною «фішкою» має стати основна камера зі змінною діафрагмою, яка помітно поліпшить якість знімків в умовах слабкого освітлення.
Тим часом Android-виробники готують смартфони із фронтальною камерою 100 Мп і квадратним сенсором формату 1:1. Така конструкція має скласти конкуренцію Apple Center Stage в iPhone.
За матеріалами:
УНІАН
Техніка
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