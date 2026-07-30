Suzuki показала кросовер дешевше $8000 30.07.2026, 00:39 — Технології&Авто

Suzuki показала кросовер дешевше $8000

Японська компанія Suzuki презентувала оновлений компактний кросовер Brezza. Модель отримала сучасніше оснащення, економічні гібридні силові установки та нову версію Turbo.

Про це повідомили на офіційному сайті бренду.

Suzuki Brezza другого покоління випускається з 2022 року на підприємстві Maruti Suzuki в Індії. Компактний кросовер завдовжки близько чотирьох метрів позиціонується як доступніша альтернатива Suzuki Vitara.

Після рестайлінгу автомобіль отримав оновлені бампери, змінені протитуманні фари, а також нову молодіжну модифікацію Turbo з агресивнішим пластиковим обвісом і червоними декоративними елементами.

У салоні покращили оздоблення та модернізували блок керування кліматичною системою. У дорогих комплектаціях з’явився збільшений 10,1-дюймовий мультимедійний дисплей, вентиляція передніх сидінь, система моніторингу сліпих зон, аудіосистема Arkamys, панорамний дах, камери кругового огляду та бездротова зарядка смартфона.

На індійському ринку ціни на кросовер Suzuki Brezza стартують від 740 тис. рупій (близько 7700 доларів).

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