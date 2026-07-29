У Греції штрафи за перевищення швидкості до 2000 євро: за що можна отримати Сьогодні 19:33 — Технології&Авто

У Греції штрафи за перевищення швидкості до 2000 євро: за що можна отримати

Водіям у Греції рекомендують дотримуватися обмежень швидкості, оскільки за їх порушення можна отримати величезні штрафи.

Про це пише Libertatea

Штрафи

Новий грецький Кодекс дорожнього руху передбачає суворі санкції за перевищення встановлених обмежень. Зокрема, за рух зі швидкістю понад 200 км/год передбачено штраф у розмірі 2 000 євро та позбавлення водійських прав на один рік.

У Греції новий Кодекс дорожнього руху передбачає більш суворі адміністративні санкції залежно від тяжкості порушення. За перевищення допустимої швидкості на 20 км/год накладається штраф у розмірі 150 євро.

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Якщо швидкість перевищує допустиму на 20−30 км/год, штраф залишається в розмірі 150 євро, але до нього додається призупинення дії водійського посвідчення на 20 днів.

У разі перевищення швидкості в Греції на 30−50 км/год водій ризикує отримати штраф у розмірі 350 євро, а водійські права та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу вилучаються на 30 днів.

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Крім того, за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год штраф становить 700 євро, а водійські права вилучають на 60 днів.

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