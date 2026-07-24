0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де в Україні купують найбільше електроавто

Технології&Авто
2
Де в Україні купують найбільше електроавто
Де в Україні купують найбільше електроавто
За даними Укравтопром, у І півріччі український автопарк поповнили 15 221 авто на електротязі (BEV).
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
  • Львівська область — 2098 од. (93% вживані);
  • місто Київ — 1632 од. (57% вживані);
  • Київська обл. — 1234 од. (73% вживані);
  • Волинська обл. — 1043 од. (97% вживані);
  • Дніпропетровська обл. — 1006 од. (73% вживані).

Нові авто

В частині нових авто лідерські позиції на цих ринках зайняли:
▫️BYD Leopard 3 — у Києві, Дніпропетровській обл. та на Волині;
BYD Sea Lion 06 EV — на Львівщині та Київщині
Бестселери в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів: TESLA Model Y — у Києві, Київській, Львівській та Дніпропетровській обл.
Читайте також
Ми писали, що сповільнення продажів у червні доволі типове для українського ринку: наприклад, торік попит на початку літа пригальмував на 5,2% проти результату травня.
Попит на техніку з пробігом за цей самий період істотно збільшився: у базі даних Головного Сервісного центру МВС з’явилися 90,8 тисячі записів про реєстраційні дії з уживаними авто — майже на чверть більше, ніж у травні.
Раніше ми йшлося, за часткою електромобілів у загальному парку легкових автомобілів серед європейських міст лідирує Копенгаген — 18%.Друге місце посідає Амстердам із 14%.
Далі розташувалися:
  • Лондон — 6%;
  • Париж — 5%;
  • Берлін — 4%;
  • Мадрид, Рим і Варшава — приблизно 1%.
Найбільшу частку електробусів у міських автопарках мають китайські міста. Лідирує Шеньчжень, де парк автобусів уже повністю електричний (100%). У Пекіні електробуси становлять 94,7% автопарку, а у Шанхаї — 86,6%.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems