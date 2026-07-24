Де в Україні купують найбільше електроавто Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Де в Україні купують найбільше електроавто

15 221 авто на електротязі (BEV). За даними Укравтопром , у І півріччі український автопарк поповнилиавто на електротязі ().

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область — 2098 од. (93% вживані);

місто Київ — 1632 од. (57% вживані);

Київська обл. — 1234 од. (73% вживані);

Волинська обл. — 1043 од. (97% вживані);

Дніпропетровська обл. — 1006 од. (73% вживані).

Нові авто

В частині нових авто лідерські позиції на цих ринках зайняли:

▫️BYD Leopard 3 — у Києві, Дніпропетровській обл. та на Волині;

BYD Sea Lion 06 EV — на Львівщині та Київщині

Бестселери в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів: TESLA Model Y — у Києві, Київській, Львівській та Дніпропетровській обл.

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Ми писали, що сповільнення продажів у червні доволі типове для українського ринку: наприклад, торік попит на початку літа пригальмував на 5,2% проти результату травня.

Попит на техніку з пробігом за цей самий період істотно збільшився: у базі даних Головного Сервісного центру МВС з’явилися 90,8 тисячі записів про реєстраційні дії з уживаними авто — майже на чверть більше, ніж у травні.

Раніше ми йшлося , за часткою електромобілів у загальному парку легкових автомобілів серед європейських міст лідирує Копенгаген — 18%.Друге місце посідає Амстердам із 14%.

Далі розташувалися:

Лондон — 6%;

Париж — 5%;

Берлін — 4%;

Мадрид, Рим і Варшава — приблизно 1%.

Найбільшу частку електробусів у міських автопарках мають китайські міста. Лідирує Шеньчжень, де парк автобусів уже повністю електричний (100%). У Пекіні електробуси становлять 94,7% автопарку, а у Шанхаї — 86,6%.

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