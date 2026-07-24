Де в Україні купують найбільше електроавто
За даними Укравтопром, у І півріччі український автопарк поповнили 15 221 авто на електротязі (BEV).
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область — 2098 од. (93% вживані);
- місто Київ — 1632 од. (57% вживані);
- Київська обл. — 1234 од. (73% вживані);
- Волинська обл. — 1043 од. (97% вживані);
- Дніпропетровська обл. — 1006 од. (73% вживані).
Нові авто
В частині нових авто лідерські позиції на цих ринках зайняли:
▫️BYD Leopard 3 — у Києві, Дніпропетровській обл. та на Волині;
BYD Sea Lion 06 EV — на Львівщині та Київщині
Бестселери в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів: TESLA Model Y — у Києві, Київській, Львівській та Дніпропетровській обл.
Ми писали, що сповільнення продажів у червні доволі типове для українського ринку: наприклад, торік попит на початку літа пригальмував на 5,2% проти результату травня.
Попит на техніку з пробігом за цей самий період істотно збільшився: у базі даних Головного Сервісного центру МВС з’явилися 90,8 тисячі записів про реєстраційні дії з уживаними авто — майже на чверть більше, ніж у травні.
Раніше ми йшлося, за часткою електромобілів у загальному парку легкових автомобілів серед європейських міст лідирує Копенгаген — 18%.Друге місце посідає Амстердам із 14%.
Далі розташувалися:
- Лондон — 6%;
- Париж — 5%;
- Берлін — 4%;
- Мадрид, Рим і Варшава — приблизно 1%.
Найбільшу частку електробусів у міських автопарках мають китайські міста. Лідирує Шеньчжень, де парк автобусів уже повністю електричний (100%). У Пекіні електробуси становлять 94,7% автопарку, а у Шанхаї — 86,6%.
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