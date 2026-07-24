Українські морські дрони Magura виходять на виробництво у США 24.07.2026, 01:22 — Технології&Авто

Українська UForce розробляє морські дрони Magura

Українсько-британська компанія UForce, яка виробляє морські дрони Magura, домовилася з американською ReconCraft про виробництво безпілотних надводних суден у США.

Про це пише Business Insider.

Деталі угоди

Українська UForce, яка розробляє морські дрони Magura, уклала партнерство з американським виробником човнів ReconCraft. Вона тісно співпрацює з американським урядом і має чинні контракти з Військово-морськими силами США на постачання власних безпілотних суден.

У межах угоди UForce передасть партнеру свої перевірені у бою повітряні, морські та наземні безпілотні системи, програмне забезпечення для автономного керування, а також технології командування й управління. Компанії планують запустити у США ліцензійне виробництво морських безпілотників для американського ринку.

Що відомо про UForce

UForce — це українська компанія, що зареєстрована у Великій Британії в січні 2025-го року під назвою UForce Global Limited. Її співзасновником, який володіє 75% акцій, є колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, а CEO UForce — Олег Рогинський.

У березні 2026-го року UForce залучила $50 млн інвестицій, завдяки чому її оцінка перевищила $1 млрд, і компанія досягла статусу «єдинорога».

Сама угода з’явилася в момент, коли американські військові самі почали активніше працювати з таким класом зброї, а на початку місяця стало відомо про перше бойове застосування морських дронів США. Тоді три безпілотні надводні судна Saronic Corsair атакували цілі в іранському порту Бандар-Аббас.

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