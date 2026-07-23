Samsung представила свої інтелектуальні окуляри з підтримкою Android XR та Gemini Сьогодні 23:43 — Технології&Авто

Окуляри розроблені спільно з Gentle Monster та Warby Parker

Компанія Samsung на заході Galaxy Unpacked представила (через SamMobile) свої перші інтелектуальні окуляри, які працюють на базі ШІ Gemini та створені для повсякденного використання.

Розробка дизайну

Окуляри створені у співпраці з Google та Qualcomm, а їхній дизайн розробили бренди Gentle Monster та Warby Parker. Gentle Monster запропонувала чорну оправу зі строгим верхнім краєм та округленими нижніми лініями, тоді як Warby Parker представила варіант у коричневому кольорі з ледь піднятою лінією брів. Samsung відзначає, що під час розробки моделей тісно співпрацювала з обома брендами, щоб удосконалити ключові точки посадки, такі як лоб і вуха.

Окуляри створені у співпраці з Google та Qualcomm

Характеристики

Новинка працює на платформі Android XR та оснащена чипом Snapdragon AR1 Gen 1. Окуляри обладнані камерою, мікрофонами, динаміками та сенсорними зонами на дужках, що дозволяє знімати фото та відео, а також керувати пристроєм за допомогою голосових команд, дотиків і жестів та через підключені пристрої.

Окуляри інтегруються з іншими продуктами Galaxy, включно з Galaxy Ring та Galaxy Watch, хоча підтримка жестів доступна лише для годинників Galaxy Watch 9 і новіших.

Окуляри інтегруються з іншими продуктами Galaxy

Функціональність окулярів охоплює підсумовування довгих повідомлень, читання ключової інформації вголос, живий переклад, збереження відзнятої текстової інформації у Samsung Notes, а також навігацію та розпізнавання об’єктів довкола.

Вбудована камера дозволяє Gemini бачити те саме, що й користувач, надаючи контекстні підказки у реальному часі, а під час відеодзвінків можна ділитися побаченим, залишаючи руки вільними. Пристрій може підтримувати більш корисні подальші взаємодії, розуміючи поточний контекст користувача та пов’язуючи відповідну інформацію між завданнями.

Компанія поки не оголосила ціну

Окуляри підтримують роботу з додатками Google та Samsung, серед яких Google Maps, Google Translate, Samsung Notes, Spotify та YouTube Music. Час автономної роботи новинки становить до 9 годин при змішаному використанні, а зарядний футляр забезпечує ще 7 повних циклів заряджання.

Компанія поки не оголосила ціну та точну дату виходу своїх інтелектуальних окулярів, але очікується, що новинка з’явиться у продажу до кінця року. Під час покупки буде доступна опція встановлення лінз із діоптріями, а в майбутньому можуть з’явитися нові стилі оправ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.