Tesla переносить масове виробництво Cybercab, Semi та Megapack на тлі рекордних інвестицій у ШІ Сьогодні 22:30 — Технології&Авто

Виручка компанії зросла на 26%

Tesla переглянула плани щодо запуску своїх нових продуктів і більше не очікує розпочати масове виробництво роботаксі Cybercab, електровантажівки Semi та системи накопичення енергії Megapack 3 у 2026 році.

Як пише TechCrunch, про це компанія повідомила у листі до акціонерів за підсумками другого кварталу. Також із попереднього звіту зникла згадка про те, що гуманоїдний робот Optimus найближчим часом досягне етапу масового виробництва.

Компанія збільшила виробництво власних акумуляторних елементів

За словами Tesla, зараз компанія активно збільшує виробництво власних акумуляторних елементів 4680, які необхідні для масштабного випуску Cybercab і Semi. Водночас Ілон Маск визнав, що саме Optimus стане найскладнішим продуктом в історії Tesla з точки зору організації серійного виробництва, оскільки практично всі його компоненти створені з нуля.

Попри затримки, Tesla вже випускає перші серійні Cybercab на заводі в Остіні, а виробничі лінії для Semi та Optimus ще будуються. Ще на початку року компанія розраховувала запустити масове виробництво всіх трьох новинок уже цього року.

Причини перенесення термінів виробництва

Перенесення термінів відбувається на тлі різкого зростання витрат, пов’язаних із переходом Tesla від виробника електромобілів до компанії, що спеціалізується на штучному інтелекті та робототехніці. У другому кварталі чистий прибуток скоротився на 5% - до $1,1 млрд, капітальні витрати більш ніж подвоїлися, а вільний грошовий потік став від’ємним і склав мінус $1 млрд.

Водночас виручка компанії зросла на 26% у річному вимірі — до $28,2 млрд. Найбільшу частину доходів традиційно забезпечив автомобільний бізнес. Tesla поставила понад 480 тис. електромобілів, що стало найкращим результатом із третього кварталу минулого року. Компанія пояснює це рекордними продажами на низці міжнародних ринків, зокрема в Південній Кореї, Японії, Австралії та інших країнах.

Позитивну динаміку також продемонстрував енергетичний бізнес: виручка від систем накопичення енергії та сонячних рішень зросла до $3,1 млрд. Крім того, кількість передплатників системи Full Self-Driving (Supervised) збільшилася на 56% і досягла 1,48 млн.

Tesla заявляє, що продовжить нарощувати інвестиції в нові продукти. Компанія очікує, що її капітальні витрати у 2026 році сягнуть $25 млрд, що приблизно утричі перевищує історичний рівень.

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