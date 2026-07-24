Які автомобілі іржавіють швидше за інші й чому Сьогодні 19:12 — Технології&Авто

Багато водіїв досі вважають, що корозія — проблема виключно старих автомобілів, однак іржа дедалі частіше з’являється й на відносно нових моделях.

Майстер з кузовного ремонту Nesemos Veteran Auto Hub розповів у коментарі УНІАН, чому сучасні авто стали менш стійкими до корозії, які марки машин гниють швидше та як захистити кузов під час експлуатації.

За словами майстра, головна причина корозії — пошкодження антикорозійного шару через ДТП, подряпини до металу, сколи тощо, а також вплив вологи як зсередини, так і ззовні автомобіля.

Через пошкодження фарби чи заводського покриття волога проникає до металу, і навіть відновлене після аварії авто ризикує заіржавіти, якщо його не обробили належним чином:

«Корозія часто з’являється на порогах, у прихованих порожнинах кузова та інших важкодоступних місцях — саме там накопичуються бруд, сіль і волога, які створюють ідеальні умови для руйнування металу».

У салоні, як зауважив фахівець, найвразливішим місцем є днище, особливо якщо під килимками регулярно збирається вода.

При цьому найбільша небезпека, на його думку, полягає в тому, що буде, якщо їздити на гнилій машині і не вживати жодних заходів: за таких умов іржа може поширюватися роками, безповоротно псуючи металеві деталі та збільшуючи вартість ремонту.

Які машини найчастіше гниють, а які — найрідше

Ще однією причиною поширення корозії експерт назвав якість самого металу та покриття кузова. Приблизно з 2010 року, за його спостереженнями, помітно здешевіло виробництво — у нових машинах почали використовувати тонший метал і менш якісний шар зовнішнього покриття.

Ця тенденція, як уточнив майстер, позначилася практично на всіх марках, і виняток становлять хіба що преміум-автомобілі. Водночас якщо все ж таки обирати, які марки машин найменше гниють, то, з огляду на власний досвід, він назвав Volvo.

Щоб не придбати машину з прихованою іржею, за порадою фахівця, варто розбирати авто в ключових місцях — це задні арки, пороги, стакани амортизаторів, лонжерони та днище. Причому для огляду днища бажано зняти килим салону, адже саме там найчастіше ховається непомітна корозія.

Загалом, ризик прихованої іржі, на його думку, значно вищий у затоплених автомобілів і тих, що побували в ДТП: якщо такі машини забули обробити антикорозійним захистом під час відновлення, з часом іржа проявиться навіть тоді, коли кузов зовні виглядає бездоганно.

Чим обробити кузов автомобіля, щоб він не іржавів

Щоб уберегти автомобіль від іржі, важливо не лише регулярно мити кузов, а й приділяти увагу його прихованим порожнинам, стежачи, щоб там не накопичувалася волога. Зокрема, майстер рекомендує проводити антикорозійну обробку щонайменше двічі на рік — навесні та восени.

Особливо ретельно, на його думку, варто обробляти пороги, двері та задні крила: для цього зазвичай знімають внутрішню обшивку, очищають порожнини від пилу, продувають їх, а потім наносять захисний антикорозійний засіб.

УНІАН За матеріалами:

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