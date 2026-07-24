Rolls-Royce, Porsche і Tesla: які дорогі авто дарували українці у другому кварталі Сьогодні 09:00 — Технології&Авто

Серед подарованих авто були Rolls-Royce, Porsche та Rivian

У другому кварталі 2026 року в Україні за договорами дарування було перереєстровано 10 598 транспортних засобів. Це на 42% більше, ніж у першому кварталі, та на 8,8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

У середньому українці щомісяця оформлюють близько 3,3 тис. транспортних засобів за договорами дарування.

Почувайтеся впевнено в дорозі. Оформлюйте автоцивілку та каско за допомогою Finance.ua за посиланням

Динаміка переоформлень

У першому кварталі 2026 року за договорами дарування було переоформлено 7 461 транспортний засіб. Таким чином, у другому кварталі їх кількість збільшилася на 3 137 одиниць, або на 42%.

Порівняно з другим кварталом 2025 року, коли було оформлено 9 741 транспортний засіб, показник зріс на 857 автомобілів, або на 8,8%.

«Подібне пожвавлення традиційно припадає на теплий сезон, коли активи активніше рухаються між родичами, а машини готують до літньої експлуатації», — сказано в повідомленні.

Середній вік подарованих автомобілів

Більшість автомобілів, які переоформлювали за договорами дарування, не є новими. Середній вік таких транспортних засобів у другому кварталі 2026 року становив 13 років.

Топ-10 моделей, які дарують найчастіше

У структурі подарованих автомобілів за типом силової установки переважають транспортні засоби з двигунами внутрішнього згоряння:

бензинові — 40,3%;

дизельні — 32,1%;

з газобалонним обладнанням — 13,6%;

електромобілі — 9,3%;

гібриди — 4,7%.

Сумарно бензинові та дизельні автомобілі становлять понад 72% усіх переоформлених за договорами дарування транспортних засобів.

Топ-10 моделей, які дарують найчастіше, eauto.org.ua

«Присутність у топі комерційного Mercedes-Benz Sprinter та народних „Ланосів“ підтверджує, що значна частина дарувань є оформленням робочого інструменту на нового власника всередині сімейного бізнесу. Водночас наявність Tesla Model Y та „трійки“ від BMW вказує на те, що й справді красиві емоційні дарунки на свята ніхто не скасовував», — зазначає видання.

Серед подарованих авто були Rolls-Royce, Porsche та Rivian

Окрім масових моделей, у другому кварталі за договорами дарування переоформили й низку дорогих автомобілів. Серед них:

Rolls-Royce Spectre;

BMW i7;

Rivian R1T;

Porsche 718 Boxster;

Smart #3.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.