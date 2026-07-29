BMW повертає V8 у флагманський 7 Series Сьогодні 23:38 — Технології&Авто

BMW працює над новою бензиновою версією M-760 для флагманського 7 Series. Шпигунські фото підтвердили, що компанія тестує модифікацію без гібридної системи plug-in, а це означає повернення чистого V8 до лінійки моделі.

Попри посилення екологічних вимог Euro 7, у BMW вирішили не залишати M760e єдиною найпотужнішою версією сімейства. Нова модифікація отримає 4,4-літровий V8 biturbo, адаптований під стандарт Euro 7. Двигун працюватиме за циклом Міллера, що має покращити ефективність, хоча й призвело до зниження потужності порівняно з попередніми виконаннями.

За даними джерела, силовий агрегат розвиватиме 544 к.с. Це стільки ж, скільки у електричного i7 xDrive60, але менше, ніж у гібридного M760e. У парі з мотором працюватимуть 8-ступеневий автомат і повний привід xDrive.

Тестовий автомобіль отримав пакет M Sport Pro з великою кількістю чорного глянцевого декору. Зовні модель вирізняється затемненими фарами та ліхтарями, чорними рамками решітки радіатора, спортивними бамперами, накладками на пороги, чорними корпусами дзеркал із фірмовими кольорами M та невеликим спойлером на кришці багажника.

Окрему увагу привертає вихлопна система. Автомобіль має чотири трапецієподібні насадки, однак справжніми є лише крайні патрубки, тоді як внутрішні виконують декоративну функцію.

Новий M 760 стане найбільш спортивною бензиновою версією актуального BMW 7 Series, хоча повноцінного M 7 компанія, як і раніше, не планує. У BMW вважають, що для флагманського седана пріоритетами залишаються комфорт і розкіш, а не радикальна спортивність.

Очікується, що дебют новинки відбудеться в середині 2027 року. Тим, кому потрібна потужність на рівні близько 700 к.с., BMW вже пропонує електричний i7 M 70 .

MMR За матеріалами:

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