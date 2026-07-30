Топ-5 вживаних авто з надійними АКПП Сьогодні 03:00 — Технології&Авто

Топ-5 вживаних авто з надійними АКПП

Гідромеханічні автомати деяких Toyota, Lexus, Mazda та Mitsubishi можуть пройти понад 300 тис. км без серйозного втручання.

Високий ресурс залежить від регулярного обслуговування та своєчасного оновлення трансмісійної рідини. Про це пише Autoportal.

1. Toyota Camry з коробками U760E та UB80

Camry XV50 2011−2017 років із двигуном 2,5 л оснащували шестиступеневим автоматом U760E. Наступне покоління XV70, представлене у 2017 році, отримало восьмиступеневу трансмісію Aisin UB80, яка також має позначення AWF8G30.

2. Toyota RAV4 із трансмісіями Aisin

На RAV4 четвертого покоління CA40 2012−2018 років встановлювали шестиступеневу АКПП U760E. Бензиновий кросовер XA50 з 2,5-літровим мотором комплектується восьмиступеневою коробкою UB80E виробництва Aisin.

3. Lexus RX 350 із посиленим автоматом

Рестайлінговий Lexus RX AL10 2012−2015 років та модель AL20 2015−2022 років увійшли до рейтингу у версіях RX 350. Кросовери з атмосферним V6 оснащували посиленими восьмиступеневими автоматами Aisin серії UA80E.

4. Mazda 6 із коробкою SkyActiv-Drive

Mazda 6 покоління GJ/GL випускали з 2012 до 2024 року. Атмосферні модифікації з двигунами об’ємом 2,0 та 2,5 л отримали шестиступеневу АКПП FW6A-EL. На потужніших турбованих версіях використовували посилену коробку GW6A-EL.

5. Mitsubishi Outlander із автоматом TF-80SC

Найстійкішими до навантажень названі Outlander із 3,0-літровим V6. Моделі XL 2006−2012 років і GF 2012−2021 років оснащували шестиступеневою коробкою Aisin TF-80SC з індексами F6AJA або W6AJA.

Автомати Aisin та Mazda забруднюють мастило фрикційним пилом через раннє блокування гідротрансформатора. Відкладення можуть пошкодити гідроблок і соленоїди. Різкі старти також прискорюють зношення коробки U660E на Toyota Camry 3.5 2006−2017 років.

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