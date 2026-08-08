Економіка ШІ-гігантів: скільки коштують і заробляють OpenAI та Anthropic Сьогодні 23:19 — Фондовий ринок

OpenAI та Anthropic

Попри існування десятків, а то й сотень стартапів у всьому світі, на ринку нейромереж панують декілька великих компаній. «Слово і діло» розповідає, як влаштована економіка двох спеціалізованих ШІ-гігантів — OpenAI та Anthropic.

Скільки коштують і заробляють OpenAI та Anthropic, Інфографіка: Слово і діло

Хто і коли заснував OpenAI та Anthropic

У 2015 році в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, група бізнесменів, висококваліфікованих програмістів та дослідників заснувала некомерційну організацію OpenAI Inc. Її головами стали Сем Альтман та Ілон Маск, який згодом вийшов з проєкту.

Читайте також OpenAI виплатить $3,2 млн через упередженість під час найму працівників

У 2019-му OpenAI перейшла на комерційну основу і створила три дочірні компанії.

Це дозволило їй залучити більші інвестиції — зокрема, 1 мільярд доларів від Microsoft.

У 2025 році OpenAI, яка вже стала одним з лідерів ШІ-індустрії у світі завдяки ChatGPT, оголосила про перехід на модель «корпорації суспільного блага».

Відтоді близько чверті акцій компанії належать некомерційній OpenAI Foundation та Microsoft, а інша половина — меншим інвесторам і співробітникам.

Станом на зараз у компанії працює близько 5 тисяч співробітників. Головою компанії є Брет Тейлор, гендиректором — Сем Альтман, а президентом — Грег Брокмен.

Читайте також Глава Microsoft попередив про ризики залежності від OpenAI та Anthropic

Anthropic заснували у 2021 році семеро колишніх співробітників OpenAI на чолі з братом і сестрою Амодеями — Даріо та Даніелою.

Згодом компанія перехопила ще кількох спеціалістів, що, разом з великими інвестиціями, дозволило їй у березні 2023 року випустити перші моделі Claude.

В Anthropic працює вдвічі менше співробітників — 2,5 тисячі осіб. Штаб-квартира також розташована у Сан-Франциско. CEO компанії є Даріо Амодей, а президентом — Даніела Амодей.

Основні фінансові показники OpenAI та Anthropic

Вартість OpenAI становить 852 мільярди доларів, тоді як Anthropic — 965 мільярдів. Ці числа — це не кількість грошей, які лежать на умовному рахунку компанії, а кількість їхніх акцій, помножена на їхню вартість.

Своєю чергою вартість акції залежить від оцінки прибутковості компанії у майбутньому.

Водночас OpenAI має втричі більші суми інвестицій, отриманих через венчурне фінансування — 182,6 мільярда доларів проти 60 мільярдів у Anthropic.

Що ж до доходів, то обидві ШІ-компанії стрімко зростають. Доходи OpenAI у 2024 році склали 3,7 мільярда доларів, а за підсумками 2025 року — вже цілих 13 мільярдів.

На порядок зріс прибуток в Anthropic: з 0,4 до 4,5 мільярда доларів.

Такі кошти компанії отримують не лише за рахунок звичайних передплат, а й завдяки наданню послуг великим компаніям та розробникам.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.