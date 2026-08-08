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Економіка ШІ-гігантів: скільки коштують і заробляють OpenAI та Anthropic

Фондовий ринок
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OpenAI та Anthropic
OpenAI та Anthropic
Попри існування десятків, а то й сотень стартапів у всьому світі, на ринку нейромереж панують декілька великих компаній. «Слово і діло» розповідає, як влаштована економіка двох спеціалізованих ШІ-гігантів — OpenAI та Anthropic.
Скільки коштують і заробляють OpenAI та Anthropic
Скільки коштують і заробляють OpenAI та Anthropic, Інфографіка: Слово і діло

Хто і коли заснував OpenAI та Anthropic

У 2015 році в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, група бізнесменів, висококваліфікованих програмістів та дослідників заснувала некомерційну організацію OpenAI Inc. Її головами стали Сем Альтман та Ілон Маск, який згодом вийшов з проєкту.
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У 2019-му OpenAI перейшла на комерційну основу і створила три дочірні компанії.
Це дозволило їй залучити більші інвестиції — зокрема, 1 мільярд доларів від Microsoft.
У 2025 році OpenAI, яка вже стала одним з лідерів ШІ-індустрії у світі завдяки ChatGPT, оголосила про перехід на модель «корпорації суспільного блага».
Відтоді близько чверті акцій компанії належать некомерційній OpenAI Foundation та Microsoft, а інша половина — меншим інвесторам і співробітникам.
Станом на зараз у компанії працює близько 5 тисяч співробітників. Головою компанії є Брет Тейлор, гендиректором — Сем Альтман, а президентом — Грег Брокмен.
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Anthropic заснували у 2021 році семеро колишніх співробітників OpenAI на чолі з братом і сестрою Амодеями — Даріо та Даніелою.
Згодом компанія перехопила ще кількох спеціалістів, що, разом з великими інвестиціями, дозволило їй у березні 2023 року випустити перші моделі Claude.
В Anthropic працює вдвічі менше співробітників — 2,5 тисячі осіб. Штаб-квартира також розташована у Сан-Франциско. CEO компанії є Даріо Амодей, а президентом — Даніела Амодей.

Основні фінансові показники OpenAI та Anthropic

Вартість OpenAI становить 852 мільярди доларів, тоді як Anthropic — 965 мільярдів. Ці числа — це не кількість грошей, які лежать на умовному рахунку компанії, а кількість їхніх акцій, помножена на їхню вартість.
Своєю чергою вартість акції залежить від оцінки прибутковості компанії у майбутньому.
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Водночас OpenAI має втричі більші суми інвестицій, отриманих через венчурне фінансування — 182,6 мільярда доларів проти 60 мільярдів у Anthropic.
Що ж до доходів, то обидві ШІ-компанії стрімко зростають. Доходи OpenAI у 2024 році склали 3,7 мільярда доларів, а за підсумками 2025 року — вже цілих 13 мільярдів.
На порядок зріс прибуток в Anthropic: з 0,4 до 4,5 мільярда доларів.
Такі кошти компанії отримують не лише за рахунок звичайних передплат, а й завдяки наданню послуг великим компаніям та розробникам.
За матеріалами:
Слово і Діло
ШІOpenAIAnthropic
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