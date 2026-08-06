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OpenAI виплатить $3,2 млн через упередженість під час найму працівників

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Міністерство юстиції США уклало з OpenAI мирову угоду
Міністерство юстиції США уклало з OpenAI мирову угоду
Міністерство юстиції США уклало з OpenAI та однією з її дочірніх компаній мирову угоду на $3,2 млн. Відомство заявило, що компанія могла дискримінувати американських кандидатів, віддаючи перевагу працівникам із тимчасовими робочими візами.
Про це повідомляє видання Engadget.

У чому звинуватили OpenAI

За даними Мін’юсту США, порушення стосувалися процедури найму на посади, пов’язані з отриманням постійного дозволу на роботу для іноземців.
За законом роботодавці мають відкрито рекламувати такі вакансії, щоб американські кандидати могли подати заявки. Слідство вважає, що OpenAI цього не робила.
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У відомстві заявили, що компанія не публікувала відповідні вакансії на своєму офіційному сайті, вимагала надсилати паперові заявки поштою, хоча для інших посад приймала електронні анкети, а також розміщувала оголошення на радіо в нічний час.

Умови мирової угоди

За умовами мирової угоди, OpenAI зобов’язалася публікувати такі вакансії на своєму сайті, приймати електронні заявки та провести навчання співробітників щодо вимог американського законодавства про недискримінацію.
Із загальної суми $1,2 млн компанія сплатить як цивільний штраф. Ще $2 млн підуть до спеціального фонду для компенсацій американським кандидатам, які, за висновками Мін’юсту, могли не отримати справедливого розгляду своїх заяв.
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Міністерство юстиції повідомило, що перегляне заявки всіх американців, які вважають себе постраждалими від цих практик, щоб визначити, чи їхні кандидатури були оцінені належним чином.
Компенсації призначені лише тим, хто подавав заявки, але не отримав належного розгляду, а не всім, хто міг не дізнатися про вакансії.
Подібні угоди американська влада вже укладала з іншими технологічними компаніями. У 2021 році після позову щодо програми H-1B багатомільйонну мирову угоду підписала Meta, а у 2023 році аналогічного врегулювання досягли з Apple через схожі претензії щодо процедур найму.
За матеріалами:
НВ
OpenAIРобота
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