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В Україні почали випускати нові бетономіксери на вантажних шасі

Технології&Авто
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В Україні почали випускати нові бетономіксери на вантажних шасі
В Україні почали випускати нові бетономіксери на вантажних шасі
Підприємство Patron Auto почало встановлювати сучасні бетонозмішувальні установки PA-MIXER 9 на автомобільні шасі замовників.
Обладнання від Patron Auto розраховане на регулярну експлуатацію та транспортування великих обсягів бетонних сумішей. Про це повідомили у пресслужбі виробника.
Основою установки є барабан, виготовлений із зносостійкої сталі C45, яка розрахована на значні навантаження та тривалу роботу. PA-MIXER 9 має номінальну місткість 9 м³, тоді як геометричний об’єм барабана сягає 15 м³.
Барабан бетономіксера може обертатися зі швидкістю до 14 об/хв. Для забезпечення необхідного запасу води установка обладнана резервуаром місткістю 800 л. Також передбачені система подачі води, керування обертанням барабана та поворотний розвантажувальний жолоб.
Однією з ключових особливостей PA-MIXER 9 є можливість монтажу на шасі замовника. Установку можна адаптувати до різних вантажівок, зокрема FAW, IVECO, Renault та Mercedes, залежно від необхідної вантажопідйомності та умов експлуатації.
Таким чином, українським підприємствам не обов’язково купувати готовий автобетонозмішувач — можна оснастити відповідне вантажне шасі бетономіксером PA-MIXER 9. Такий формат дозволяє підібрати техніку під конкретні будівельні завдання та обсяги роботи.
За матеріалами:
MMR
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