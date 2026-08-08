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Без керма та педалей: у США вперше дозволили комерційні поїздки на роботаксі Zoox

Світ
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Роботаксі компанії Zoox
Роботаксі компанії Zoox
Регулятор NHTSA вперше в історії видав дозвіл на здійснення платних пасажирських поїздок спеціально розробленим роботаксі компанії Zoox, які не мають керма та педалей. У серпні компанія почне стягувати плату з клієнтів за перевезення в Лас-Вегасі.
Про це повідомляє Smartcitiesdive.
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Після кількох місяців випробувань громадські поїздки також стануть доступними в Маямі та Остіні (штат Техас).
Станом на березень Zoox проводила тестування своїх автомобілів ще в шести містах: Атланті, Далласі, Лос-Анджелесі, Феніксі, Сіетлі та Вашингтоні.
В NHTSA пояснили, що надання такого винятку для Zoox є частиною заходів для прискорення інновацій у сфері автономного транспорту.
Агентство планує розробити єдині національні стандарти безпеки для безпілотників та спростити автовиробникам процедуру подачі заявок на тимчасовий продаж лімітованої кількості машин, які не відповідають чинним стандартам безпеки.
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За словами адміністратора NHTSA Джонатана Моррісона, відомство усуває непотрібні перешкоди, але зберігає суворий контроль за дотриманням технічних вимог.
Також минулого місяця свої перші спеціально сконструйовані роботаксі запустила компанія Waymo, а Tesla розпочала виробництво та тестування двомісного Cybercab. Офіційної інформації про те, коли та де стануть доступними поїздки від Tesla, наразі немає.
За матеріалами:
The Village Україна
СШАРоботи
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