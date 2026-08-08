Без керма та педалей: у США вперше дозволили комерційні поїздки на роботаксі Zoox Сьогодні 04:04 — Світ

Роботаксі компанії Zoox

Регулятор NHTSA вперше в історії видав дозвіл на здійснення платних пасажирських поїздок спеціально розробленим роботаксі компанії Zoox, які не мають керма та педалей. У серпні компанія почне стягувати плату з клієнтів за перевезення в Лас-Вегасі.

Про це повідомляє Smartcitiesdive.

Читайте також Baidu та Lyft розпочали випробування роботаксі у Лондоні

Після кількох місяців випробувань громадські поїздки також стануть доступними в Маямі та Остіні (штат Техас).

Станом на березень Zoox проводила тестування своїх автомобілів ще в шести містах: Атланті, Далласі, Лос-Анджелесі, Феніксі, Сіетлі та Вашингтоні.

В NHTSA пояснили, що надання такого винятку для Zoox є частиною заходів для прискорення інновацій у сфері автономного транспорту.

Агентство планує розробити єдині національні стандарти безпеки для безпілотників та спростити автовиробникам процедуру подачі заявок на тимчасовий продаж лімітованої кількості машин, які не відповідають чинним стандартам безпеки.

Читайте також У США будують вертипорти для аеротаксі

За словами адміністратора NHTSA Джонатана Моррісона, відомство усуває непотрібні перешкоди, але зберігає суворий контроль за дотриманням технічних вимог.

Також минулого місяця свої перші спеціально сконструйовані роботаксі запустила компанія Waymo, а Tesla розпочала виробництво та тестування двомісного Cybercab. Офіційної інформації про те, коли та де стануть доступними поїздки від Tesla, наразі немає.

The Village Україна За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.