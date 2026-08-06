Коли втрачають чинність довідки про тимчасовий захист у Польщі Сьогодні 09:15 — Світ

Польський прапор

У Польщі змінилися правила підтвердження статусу тимчасового захисту для громадян України: оосновним документом є номер PESEL UKR, а довідки, які раніше видавало Управління у справах іноземців, не оформлюють ще з весни цього року.

Про це пише видання inpoland.

Українцям також нагадали, до коли діють раніше видані документи та що потрібно зробити для збереження свого статусу.

Що змінилося для українців

В Управлінні у справах іноземців повідомили, що з 5 березня 2026 року більше не видають довідки, які підтверджують надання тимчасового захисту.

Згідно з чинними правилами, українці, які прибули до Польщі після початку повномасштабної війни та користуються тимчасовим захистом, повинні оформити PESEL UKR. Саме цей номер тепер є офіційним підтвердженням статусу.

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Власники PESEL UKR також можуть завантажити на мобільний телефон електронний документ, який підтверджує право на проживання в Польщі.

Водночас довідки про тимчасовий захист, видані до 5 березня 2026 року, залишатимуться чинними лише до 4 березня 2027 року. До цього часу їхні власники можуть оформити PESEL UKR без необхідності залишати територію Польщі та повторно в’їжджати до країни.

Після отримання PESEL UKR раніше видана довідка буде анульована.

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Що потрібно знати тим, хто працює в Польщі

Українці, які мають довідки про тимчасовий захист, як і раніше, можуть безперешкодно працювати в Польщі.

Водночас для роботодавців діє додаткова вимога: якщо іноземець працевлаштовується, про це необхідно повідомити районне управління праці протягом семи днів із початку роботи. Таке повідомлення подається онлайн через систему praca.gov.pl.

В Управлінні у справах іноземців уточнили, що якщо громадянин України почав працювати ще до 5 березня 2026 року, повторно повідомляти про це не потрібно. Однак такий обов’язок виникатиме у разі працевлаштування на нове місце роботи.

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