0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли втрачають чинність довідки про тимчасовий захист у Польщі

Світ
47
Польський прапор
Польський прапор
У Польщі змінилися правила підтвердження статусу тимчасового захисту для громадян України: оосновним документом є номер PESEL UKR, а довідки, які раніше видавало Управління у справах іноземців, не оформлюють ще з весни цього року.
Про це пише видання inpoland.
Українцям також нагадали, до коли діють раніше видані документи та що потрібно зробити для збереження свого статусу.

Що змінилося для українців

В Управлінні у справах іноземців повідомили, що з 5 березня 2026 року більше не видають довідки, які підтверджують надання тимчасового захисту.
Згідно з чинними правилами, українці, які прибули до Польщі після початку повномасштабної війни та користуються тимчасовим захистом, повинні оформити PESEL UKR. Саме цей номер тепер є офіційним підтвердженням статусу.
Власники PESEL UKR також можуть завантажити на мобільний телефон електронний документ, який підтверджує право на проживання в Польщі.
Водночас довідки про тимчасовий захист, видані до 5 березня 2026 року, залишатимуться чинними лише до 4 березня 2027 року. До цього часу їхні власники можуть оформити PESEL UKR без необхідності залишати територію Польщі та повторно в’їжджати до країни.
Після отримання PESEL UKR раніше видана довідка буде анульована.
Читайте також

Що потрібно знати тим, хто працює в Польщі

Українці, які мають довідки про тимчасовий захист, як і раніше, можуть безперешкодно працювати в Польщі.
Водночас для роботодавців діє додаткова вимога: якщо іноземець працевлаштовується, про це необхідно повідомити районне управління праці протягом семи днів із початку роботи. Таке повідомлення подається онлайн через систему praca.gov.pl.
В Управлінні у справах іноземців уточнили, що якщо громадянин України почав працювати ще до 5 березня 2026 року, повторно повідомляти про це не потрібно. Однак такий обов’язок виникатиме у разі працевлаштування на нове місце роботи.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаУкраїнці в Польщі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems