Де в Польщі найшвидше зростають зарплати Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

У другій половині року базовим сценарієм залишається помірне зростання зарплат у Польщі

У Польщі зарплати у сфері логістики та складських послуг зростають швидше, ніж у більшості інших галузей економіки. У травні середня оплата праці в секторі збільшилася на 8,1% у річному вимірі — до 9522 злотих.

Про це свідчить дослідження ключових показників ринку праці та економіки Польщі, проведене аналітичним центром міжнародної компанії Gremi Personal

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Які галузі демонструють найшвидше зростання зарплат

За даними дослідження, найвищі темпи зростання заробітних плат у травні зафіксовано в логістиці та складських послугах — 8,1%.

На другому місці опинилося виробництво іншого транспортного обладнання, де середня зарплата становила 10 482 злотих, а приріст за рік — 7,1%.

Також зарплати зросли:

у легкій промисловості на 6% (до 6602 злотих);

у сфері HoReCa на 5,9% (до 6783 злотих);

у будівництві на 5,4% (до 8913 злотих);

у машинобудуванні на 5,3% (до 9873 злотих);

у роздрібній торгівлі на 5,3% (до 6973 злотих);

у переробній промисловості на 5,1% (до 8723 злотих).

Де зарплати зростають найповільніше

Найнижчі темпи підвищення оплати праці зафіксовано у виробництві харчових продуктів — лише 3,1% за рік. Середня зарплата в галузі становила 7704 злотих.

У меблевій промисловості зарплати зросли на 4,3% до 6877 злотих, в автомобілебудуванні на 4,4% (до 10 487 злотих), у металургії на 4,7% (до 9322 злотих).

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За словами засновника Gremi Personal Євгена Кіріченка, сьогодні ринок праці реагує на дефіцит кадрів значно вибірковіше.

«Там, де попит зростає, компанії й надалі конкурують за працівників підвищенням зарплат. Натомість у галузях, де виробництво чи продажі залишаються слабкими, роботодавці дедалі більше контролюють витрати та обережніше підходять до підвищення оплати праці», — зазначив він.

Загальне зростання зарплат у Польщі сповільнюється

Водночас високі темпи зростання зарплат у деяких секторах не означають повернення польського ринку праці до загальної зарплатної гонки попередніх років. Навпаки, загальна динаміка оплати праці продовжує сповільнюватися.

За даними GUS, у травні середня зарплата у бізнес-секторі становила 9173,2 злотих брутто, що на 5,8% більше, ніж роком раніше. Порівняно з квітнем показник знизився на 3,75%.

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За підрахунками Gremi Personal, за січень-травень середня зарплата становила 9298,9 злотих, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це нижчий темп зростання, ніж спостерігався у 2024−2025 роках.

За прогнозами Gremi Personal, у другій половині року базовим сценарієм залишається помірне зростання зарплат у Польщі. За відсутності нового інфляційного шоку роботодавці, найімовірніше, й надалі робитимуть ставку на вибіркове підвищення винагороди для найбільш дефіцитних професій, а не на масштабне збільшення зарплат у всіх секторах економіки.

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