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Де в Польщі найшвидше зростають зарплати

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У другій половині року базовим сценарієм залишається помірне зростання зарплат у Польщі
У другій половині року базовим сценарієм залишається помірне зростання зарплат у Польщі
У Польщі зарплати у сфері логістики та складських послуг зростають швидше, ніж у більшості інших галузей економіки. У травні середня оплата праці в секторі збільшилася на 8,1% у річному вимірі — до 9522 злотих.
Про це свідчить дослідження ключових показників ринку праці та економіки Польщі, проведене аналітичним центром міжнародної компанії Gremi Personal.

Які галузі демонструють найшвидше зростання зарплат

За даними дослідження, найвищі темпи зростання заробітних плат у травні зафіксовано в логістиці та складських послугах — 8,1%.
На другому місці опинилося виробництво іншого транспортного обладнання, де середня зарплата становила 10 482 злотих, а приріст за рік — 7,1%.
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Також зарплати зросли:
  • у легкій промисловості на 6% (до 6602 злотих);
  • у сфері HoReCa на 5,9% (до 6783 злотих);
  • у будівництві на 5,4% (до 8913 злотих);
  • у машинобудуванні на 5,3% (до 9873 злотих);
  • у роздрібній торгівлі на 5,3% (до 6973 злотих);
  • у переробній промисловості на 5,1% (до 8723 злотих).

Де зарплати зростають найповільніше

Найнижчі темпи підвищення оплати праці зафіксовано у виробництві харчових продуктів — лише 3,1% за рік. Середня зарплата в галузі становила 7704 злотих.
У меблевій промисловості зарплати зросли на 4,3% до 6877 злотих, в автомобілебудуванні на 4,4% (до 10 487 злотих), у металургії на 4,7% (до 9322 злотих).
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За словами засновника Gremi Personal Євгена Кіріченка, сьогодні ринок праці реагує на дефіцит кадрів значно вибірковіше.
«Там, де попит зростає, компанії й надалі конкурують за працівників підвищенням зарплат. Натомість у галузях, де виробництво чи продажі залишаються слабкими, роботодавці дедалі більше контролюють витрати та обережніше підходять до підвищення оплати праці», — зазначив він.

Загальне зростання зарплат у Польщі сповільнюється

Водночас високі темпи зростання зарплат у деяких секторах не означають повернення польського ринку праці до загальної зарплатної гонки попередніх років. Навпаки, загальна динаміка оплати праці продовжує сповільнюватися.
За даними GUS, у травні середня зарплата у бізнес-секторі становила 9173,2 злотих брутто, що на 5,8% більше, ніж роком раніше. Порівняно з квітнем показник знизився на 3,75%.
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За підрахунками Gremi Personal, за січень-травень середня зарплата становила 9298,9 злотих, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це нижчий темп зростання, ніж спостерігався у 2024−2025 роках.
За прогнозами Gremi Personal, у другій половині року базовим сценарієм залишається помірне зростання зарплат у Польщі. За відсутності нового інфляційного шоку роботодавці, найімовірніше, й надалі робитимуть ставку на вибіркове підвищення винагороди для найбільш дефіцитних професій, а не на масштабне збільшення зарплат у всіх секторах економіки.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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