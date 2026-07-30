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Найбільш гостинні для туристів міста світу (інфографіка)

Особисті фінанси
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Найбільш гостинні для туристів міста світу (інфографіка)
Найбільш гостинні для туристів міста світу (інфографіка)
У світовому рейтингу дев’ять міст ЄС потрапили до першої двадцятки, і перше місце посіла азійська місто-держава.
Про це повідомляє Holafly — постачальник послуг eSIM, який дослідив 200 міст світу та оцінив їх на основі безпеки, відкритості візового режиму, туристичних та інформаційних послуг, а також рівня володіння англійською мовою серед мешканців.
Лондон посів друге місце в загальному рейтингу. Велика Британія загалом є однією з найгостинніших країн, а Единбург посів 11-е місце.
Лише дві інші країни Європи мали по два міста у першій двадцятці: Данія з Копенгагеном (дев'яте місце) та Орхусом (10-те), а також Чехія з Прагою (16-те місце) та Брно (20-те місце).
Однак цього недостатньо, щоб претендувати на звання найгостиннішої країни загалом, оскільки в першій двадцятці від Канади було три міста — Оттава (14-те), Торонто (18-те) та Монреаль (19-те).
Найбільш гостинні для туристів міста світу (інфографіка)
У світі найгостиннішим містом був Сінгапур
Азійське місто-держава посіла перше місце завдяки своєму балу безпеки 77,7 за шкалою Numbeo, балу відкритості візового режиму 164 за шкалою відкритості Henley, а також завдяки кількості пунктів туристичної та інформаційної допомоги по всій країні (41).
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПодорожіЄС
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